Zakia Seddiki, chi è la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio/ “Era un sognatore come i bambini”

Zakia Seddiki è la moglie di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano vittima di un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite avvenuto il 22 febbraio del 2021 presso la cittadina di Kanyamahoro, nella Repubblica Democratica del Congo. Un dolore atroce per la donna che in quell’attentato ha perso l’uomo e il compagno di vita. Proprio Zakia ha ricordato il marito dalle pagine dell’Avvenire delineando il profilo di un uomo straordinario ed unico. “Pensare a Luca, ricordarlo con i suoi pregi e i suoi difetti, è sempre una ferita che si riapre” – scrive la moglie dell’ambasciatore italiano che precisa – “avrei il desiderio, qui, di parlare di lui al presente e non al passato perché il mio amore non è mai andato via. È sempre con me, è sempre con noi. Ma so che la realtà, spesso dura e crudele, va affrontata e accettata”.

La donna poi entra nei dettagli parlando del marito: “Luca era un modello di giovane italiano, entusiasta, cresciuto come un ragazzo qualunque, legato alla famiglia, agli amici e con tante passioni, con l’amore per il calcio. Luca era l’ambasciatore che ha ben rappresentato l’Italia e il corpo diplomatico nel suo impegno di tutti i giorni”.

Zakia Seddiki: “mio marito Luca Attanasio portava gioia ovunque passasse”

Il ricordo di Zakia Seddiki del marito Luca Attanasio dalle pagine dell’Avvenire è davvero emozionante e commovente. La donna, vedova dopo il terribile attentato in cui il marito ha perso la vita in Congo, ha scritto: “chi era Luca? Era un sognatore che guardava il mondo come un bel giardino, sempre con grandi motivazioni che gli hanno permesso di raggiungere i propri obiettivi, molto serio e preciso al lavoro: nonostante il viso d’angelo, si arrabbiava molto se le cose non erano fatte con correttezza e onestà. Ma allo stesso tempo era un uomo che aveva la capacità di offrire un ambiente sereno per lavorare in una grande squadra”.

Non solo, Zakia parlando del marito ha aggiunto: “era spontaneo e tanto goffo come un bambino, portava gioia ovunque passasse: simpatico e sempre pronto a fare una battuta. Il sorriso, insomma, non lo abbandonava mai. Aveva davvero un cuore giovane e questo riusciva a farlo trasparire”. Luca Attanasio era un uomo vivo, curioso e amante della vita. Tantissime le sue passioni come ricorda la moglie: “amava in particolare l’arte: quando ha smesso di dipingere per mancanza di tempo si era interessato all’arte africana tanto da aver pensato di fare un catalogo. Un sogno che sarà realizzato da me e da chi gli voleva bene”.



