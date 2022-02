Zakia Seddiki, moglie Luca Attanasio/ “Diceva che nessuno doveva rimanere indietro”

Zakia Seddiki, moglie del compianto Luca Attanasio, è stata intervistata stamane da Uno Mattino in collegamento. Oggi, un anno fa, moriva il giovane ambasciatore italiano in Congo, ucciso durante un agguato. E proprio in questa giornata si è deciso di inaugurare la fondazione Mama Sofia, già nome di un’associazione da anni attiva in Africa. “E’ una rinascita di Luca – ha commentato la compagna – per sentirlo presente, sentirlo e ricordarlo e portare avanti quello che aveva iniziato, ricordarlo con cose concrete. Abbiamo voluto continuare quello che era Luca e il suo ideale”. Quindi Zakia Seddiki ha proseguito: “Essere diplomatico come diceva lui, vuol dire non lasciare mai nessuno indietro, e questo è una parte importante di un lavoro di un diplomatico e nel caso del Congo ha voluto dimostrare mostrare che l’Italia e gli italiano erano al fianco dei congolesi”. Sull’associazione Mama Sofia: “E’ sempre operativa in Congo, non si poteva togliere una speranza per bambini e donne e mamme fragili. Sicuramente ci sarà un suo ritorno ma adesso è ancora presto”.

ZAKIA SADDIKI, MOGLIE DI LUCA ATTANASIO, E LE PAROLE DI ETTORE FRANCESCO SEQUI

In studio anche Ettore Francesco Sequi, segretario generale del ministero degli esteri, che ha commentato: “Desidero salutare con grande affetto Zakia Saddiki, è il motore di questo ricordo di Luca che è sempre presente, sia attraverso questa partita (oggi una sfida benefica di calcio a Limbiate, il paese in provincia di Monza di cui Luca Attanasio era originario), e una serie di iniziative, oggi ad esempio le bandiere del ministero degli esteri sono a mezz’asta e ci sarà un minuto di silenzio in tutte le ambasciate per ricordare Luca, il carabinieri Iacovacci e l’autista morti”.

Poi ha continuato: “Oggi inizieranno un nuovo corso diversi ambasciatori italiani all’estero e il loro corso sarà intitolato proprio a Luca Attanasio, il loro cammino sarà segnato dall’esempio di Luca e ci aspettiamo che vivano e continuino questo impegno. Abbiamo anche titolato una sala al ministero degli esteri dove Luca ha fatto il concorso per diventare diplomatico: i giovani passeranno da lì e speriamo che prenderanno ispirazione”.

