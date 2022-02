Zakia Seddiki, moglie Luca Attanasio/ “Mi ha fatto vivere come in una fiaba”

Zakia Seddiki, chi è la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio

Zakia Seddiki è la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all’autista Mustafà Milambo, nel corso di un agguato presso il villaggio di Kibumba, vicino alla città di Goma, in Congo. Attanasio era ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo dal 5 settembre 2017. Zakia e Luca si erano conosciuti a Casablanca nel 2010, dove lui era console generale d’Italia e lei attivista per i diritti umani delle donne e soprattutto delle bambine: “Ci siamo conosciuti il giorno di San Valentino, mentre Luca era console in Marocco. È nato subito un legame alchemico, qualcosa che andava davvero oltre al fisico. Mi ha fatto vivere come in una fiaba, con le nostre avventure e i nostri progetti. E grazie a questo abbiamo superato tutte le differenze di cultura, di religione”, ha raccontato Zakia a Vanity Fair.

Le figlie di Zakia Seddiki e Luca Attanasio

Zakia Seddiki e Luca Attanasio hanno avuto tre figlie: “Loro sanno che il papà ha avuto un incidente e che il medico non è riuscito a salvarlo. Ma non riescono ancora a capire il motivo per cui non torna a casa. Lo sognano, continuano a chiedere di lui. È difficile ma lui ci darà la forza per superare la sua mancanza fisica”, ha raccontato la vedova dell’ambasciatore a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. A un anno di distanza dalla morte di Luca, è uscito il libro “Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace”, scritto dal giornalista Fabio Marchese Ragona, in cui molti testimoni hanno voluto raccontare l’ambasciatore: “Luca era un sognatore, sin da quando era un bambino. Sognava un mondo perfetto, come se fosse un giardino con tante persone unite e senza problemi”, ha detto Zakia a Vanity Fair.

