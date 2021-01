Zampa (Pd) “Vaccini? In estate piano sarà ok”/ Burioni “Siete pazzi?”, poi via i post

Sandra Zampa a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ma un passaggio non passa inosservato a Roberto Burioni. Ma andiamo per gradi. La sottosegretaria alla Salute ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale, spronando le forze politiche a unirsi tutte insieme per centrare l’obiettivo e lasciarsi alle spalle l’emergenza sanitaria.

«Se teniamo fino alla primavera ne usciamo fuori», il giudizio dell’esponente del Partito Democratico, che ha poi aggiunto: «Resistiamo 2-3 mesi, poi col bel tempo tutto sarà meno difficile e milioni di persone saranno vaccinate. Ci sono tutte le premesse per fare una campagna da serie A e tornare alla normalità prima dei competitors europei per offrire turismo e scambi commerciali in una fase in cui saranno in campo le risorse del Recovery plan, opportunità straordinaria».

BURIONI VS ZAMPA: “STATE SCHERZANDO O SIETE IMPAZZITI?”

Nel corso dell’intervista al Corriere, Sandra Zampa ha chiesto uno scatto in avanti nella campagna vaccinale, aprendo all’ipotesi di turni serali, notturni e festivi di somministrazione. Ma ad accendere la discussione sui social network sono state le dichiarazioni che vi abbiamo riportato poco sopra. Finita nel mirino di numerosi utenti, la sottosegretaria in quota Pd è stata bacchettata anche dal virologo Roberto Burioni. L’esperto non ha usato mezzi termini: «”Resistiamo” 2-3 mesi aspettando la bella stagione per una campagna vaccinale adeguata? State scherzando o siete semplicemente impazziti?». Pochi minuti dopo, però, è sparito il tweet di Burioni, esattamente come quello del Partito Democratico che “lanciava” l’intervista della Zampa.





