ZANE WEIR, FINALE GETTO DEL PERO: ITALIA DOPO 25 ANNI SI GIOCA UNA MEDAGLIA!

Si accenderà questa notte, giovedi 5 agosto alle ore 4.05 secondo il fuso orario italiano, la finale del getto del peso alle Olimpiadi di Tokyo 2030, dove pure sarà chiamato a una vera e propria impresa anche l’azzurro Zane Weir. Il pesista classe 1995 in extremis è riuscito a centrare l’accesso alla gara per le medaglie di atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e pur non favorito per il podio a cinque cerchi, sicuramente questa notte potrebbe offrirci una prestazione importante. La gara pure si annuncia in salita per l’atleta sudafricano naturalizzato italiano: dopo il primato personale di 21.15 segnato in qualifica, servirà ancora qualcosa di più per Zane Weir per potersi avvicinare ai grand big della finale del getto del peso alle Olimpiadi di Tokyo 2020: staremo a vedere.

COME VEDERE LA FINALE GETTO DEL PESO DI ZANE WEIR IN DIRETTA STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv di Zane Weir nella finale del getto del peso maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda in chiaro nel corso della sessione dell’atletica. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

FINALE GETTO DEL PESO CON WEIR ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020: I RIVALI DELL’AZZURRO

Impazienti di dare la parola alla finale del getto del peso con Zane Weir alle Olimpiadi di Tokyo 2020, pure serve ora spendere qualche parola anche sui rivali dell’azzurro, che pure non si presenta come gran favorito per il titolo a cinque cerchi. Davanti al pesista italiano, che ha segnato il 21.25 in batteria (e ha riportato il tricolore in una finale di specialità dopo ben 25 anni di assenza) troviamo sicuramente lo statunitense Ryan Crouser, che in stagione ha toccato quota 23.37: attenzione però anche al neozelandese Tom Walsh, altro serio contendente per l’oro nel getto del peso maschile. Le assenze poi di Kovacs e Haratyk, potrebbero aprire la battaglia per la medaglia di bronzo e chissà che proprio qui Weir possa inserirsi e regalarci un sogno: Enekwechi e Gill e Romani saranno però rivali più che ostici

