Zangrillo “Berlusconi è fragile anche per Covid”/ “Vicino alla morte? Speculazioni”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a “L’Aria che tira”, il professor Alberto Zangrillo ha parlato anche delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Come è noto, il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare del San Raffaele di Milano è anche il medico personale del leader di Forza Italia. «Si è dato spazio a tante speculazioni», la sua premessa. Il riferimento a quelle indiscrezioni secondo cui Berlusconi verserebbe in gravi condizioni. Ma poi sono state smentite dallo stesso Zangrillo. «Indubbiamente Berlusconi ha una certa età e quindi intrinsecamente presenta delle fragilità», ha quindi precisato in collegamento con il programma di Myrta Merlino. Quindi, ha riconosciuto i problemi di salute del suo paziente e le conseguenze del Covid. «Ha sicuramente pagato l’infezione virale e ha anche pagato altre cosucce prevalentemente di tipo infiammatorio».

Zangrillo "Da Lilli Gruber plotone d'esecuzione"/ "Galli? Basta frati indovini in tv"

ZANGRILLO “BASTA SPECULAZIONI SU BERLUSCONI”. E TAJANI…

«È in una situazione di fragile tranquillità», ha spiegato il professor Alberto Zangrillo in merito alle condizioni di salute attuali di Silvio Berlusconi. Inoltre, ha attaccato chi ha diffuso fake news sulle condizioni del leader di Forza Italia: «Io quindi confido che possa tornare a esprimersi presto e quindi tutte quelle voci che lo volevano prossimo alla fine sono, come spesso accade in tv e sui social, delle speculazioni». In queste ore ha parlato anche Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, delle condizioni di Silvio Berlusconi. «Ha avuto problemi di salute, derivanti dal Covid e dal vaccino: ora sta lentamente migliorando. Presto, accompagnato dalle decisioni dei medici, potrà ricominciare a essere protagonista». Nell’intervista a Repubblica ha confermato che è prevista la sua presenza dal 20 al 25 swttembre alla grande manifestazione del Ppe a Roma.

LEGGI ANCHE:

SABINA BEGAN: "DROGA? FANTASTICA"/ Ape Regina di Berlusconi: "Quanto mi piaceva..."Coraggio Italia, nuovo gruppo Toti-Brugnaro/ Tensione Centrodestra: ira Berlusconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA