Zangrillo/ “Italia 3a per mortalità covid? Fake news, numeri basati solo su database”

Una recente ricerca della Johns Hopkins University in merito al tasso di mortalità per covid nel mondo, ha mostrato come l’Italia sia al terzo posto in assoluto a causa dei 3.8 pazienti deceduti ogni 100 positivi. Una fotografia non condivisa dal noto Alberto Zangrillo, primario dell’ospedale San Raffaele di Milano: “Sul ‘Corriere della Sera’ – racconta quest’oggi all’Adnkronos – l’Italia viene indicata in modo negativo, sulla base di un database e non di una ricerca strutturata secondo regole scientifiche, come il terzo Paese al mondo per letalità da Covid”. Quindi il “medico di Berlusconi” ha proseguito: ″È sorprendente come non venga tenuto in alcun conto un dato che costituisce il nostro orgoglio di italiani. Il Belpaese ha una principale caratteristica, credo positiva: la longevità. In Italia la percentuale di ultrasettantenni è del 17%, contro circa il 10% del resto d’Europa. Ed è noto che Sars-CoV-2 colpisce in modo letale soprattutto la popolazione anziana”.

ZANGRILLO: “VERITA’ CALPESTATA PER FARE CLAMORE”

Zangrillo parla di vera e propria fake news: “Secondo motivo per considerare una fake news – ha proseguito nella sua intervista all’Adnkronos – quella di cui stiamo dibattendo: l’indice è calcolato in base al rapporto fra morti e numero di positivi, ed è noto a tutti che durante la cosiddetta prima ondata il numero di persone tracciate come positive al Sars-CoV-2 in Italia, primo Paese occidentale colpito, è stato drammaticamente sottostimato”. Ma la disamina del noto professore del San Raffaele non è ancora conclusa: “E’ bene aggiungerne un altro: la modalità di trasmissione dei dati statistici da parte delle Regioni all’Istituto superiore di sanità è gravata da un fisiologico ritardo, che rende ogni conclusione in merito del tutto inopportuna e intempestiva”. Per Zangrillo conclude poi con un duro monito: “Tutto questo ovviamente viene dichiarato a difesa del nostro sistema sanitario nazionale, nella consapevolezza del grave momento che stiamo vivendo, ma a difesa della verità spesso calpestata per fare clamore. Con la scellerata e irresponsabile conseguenza di rovinare irreparabilmente la vita ai nostri anziani, e non solo”.



