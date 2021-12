Zangrillo: “paranoia contagio creata dai media”/ “Assembramenti in fila per tamponi”

La variante Omicron in rapida diffusione in parte d’Europa – in Italia ancora in poche centinaia di contagiati – e un imminente ulteriore stretta del Governo in vista delle feste, hanno scatenato l’ultimo post social del primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, professor Alberto Zangrillo.

CORONAVIRUS ITALIA BOLLETTINO SALUTE 19 DICEMBRE/ 97 morti, 24259 casi, +150 ricoveri

Per il medico personale di Silvio Berlusconi (e fresco Presidente del Genoa calcio), uno dei gravi problemi che sta generando il rialzo dei contagi è l’ansia e paura degli italiani: «A Milano gli assembramenti sono creati da persone in attesa di tampone fuori dalle farmacie». I dati sulla “corsa” ai tamponi nelle farmacie e hub Covid della Lombardia (in particolare di Milano) sono in effetti allarmanti: come ha spiegato la Croce Rossa Italiana oggi al “Corriere della Sera”, i servizi sono vicini al collasso per le tantissime prenotazioni di tamponi anti-Covid, con liste di attesa fino a quasi un mese, oltre al boom dei test fai-da-te.

Circolare Ministero Salute a Regioni/ “Fase acuta Omicron: fare spazio in ospedali”

IL MONITO DI ZANGRILLO

In crisi anche il sistema di tracciamento della Ats, le code (fino a 3-4 ore ieri a Milano) nei drive through per fare un test anti-Covid: «Il numero dei test che effettuiamo, sulla base della programmazione che ci fornisce l’Ats — spiegano dalla Croce Rossa Milano che gestisce le linee tamponi — è triplicato rispetto a un mese fa». È qui che Zangrillo lancia il suo ulteriore monito: «La paranoia da contagio, creata dai media, è una malattia incurabile». Non è certo la prima invettiva del primario del San Raffaele contro l’ansia e paura generate da provvedimenti sul Covid negli ultimi mesi: a fine novembre, sempre a Twitter, gelava così i colleghi professionisti che affollano i salotti tv da due anni, «Grazie alla variante Omicron, l’irresponsabile e disgustoso dibattito mediatico tra esperti del nulla ci rovinerà quest’ultimo scorcio di 2021». In questo momento – ha detto poi nei giorni scorsi Zangrillo, ospite della trasmissione Quarta Repubblica – «ci preoccupano le enormi liste di attesa di malati che nulla hanno a che fare con il Covid. Continuare a vedere il numero dei contagi quotidiani come prima, seconda o terza notizia ci interessa pochissimo». Il rischio di panico potrebbe tra l’altro concretizzarsi con l’arrivo di nuove misure che in parte potrebbero contraddire il decreto sul Super Green Pass: obbligo mascherine, tamponi per accedere ad eventi (cinema, teatri, stadi, discoteche) e addirittura voci su coprifuoco e obbligo vaccinale.

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini oggi 19 dicembre/ 14,5 mln terze dosi: verso estensione obbligo

© RIPRODUZIONE RISERVATA