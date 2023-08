Zangrillo: “Progressioni verticali PA? Non sarà automatico”/ “Escluse aree ad alta qualificazione”

Il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, in una intervista al Messaggero, ha illustrato la norma sulle promozioni nella PA. Le progressioni verticali volute dal Governo di Giorgia Meloni, infatti, hanno destato dei dubbi, soprattutto poiché basate per lo più sull’anzianità. “Il merito resta un valore irrinunciabile. Dalla disposizione inoltre sono escluse le aree di elevata qualificazione, quelle dove vogliamo attirare i giovani talenti”, ha precisato.

Il provvedimento valido solo per quest’anno e per il prossimo, in particolare, prevede che un assistente possa diventare funzionario anche se non in possesso di laurea, a patto che abbia almeno 10 anni di servizio alle spalle. “Non stiamo parlando di promozioni automatiche, ma di procedure selettive. Si tratta dell’applicazione di una norma di legge introdotta nel 2021, durante il Governo Draghi, che, dopo un decennio di blocco delle assunzioni che ha reso impossibile qualsiasi progressione di carriera, ha permesso ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di regolamentare, in maniera transitoria, le cosiddette progressioni verticali”.

Zangrillo: “Progressioni verticali PA? Non sarà automatico”. Il tema dei giovani

Paolo Zangrillo è dell’idea che le progressioni verticali nella PA non ostacoleranno l’immissione nel mondo del lavoro dei giovani, i quali avranno ampio spazio nelle aree di elevata qualificazione se in possesso di specifiche competenze. “Le amministrazioni devono considerare criteri come l’esperienza lavorativa maturata e le skills professionali, ma anche il titolo di studio, con pesi relativi di questi criteri che vengono definiti dagli stessi enti. Il merito resta quindi un valore irrinunciabile. L’anzianità di servizio molto spesso si traduce in esperienza, che vuol dire saper fare”.

La sensazione dunque è che un anno di carriera valga molto di più di un titolo di studio. “Non si tratta semplicemente di anzianità, ma di valutare l’esperienza professionale maturata, che è un criterio comune tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Infine, lo 0,55% del monte salari è destinato a finanziare queste progressioni, lasciando intatte le procedure di assunzione ordinarie, regolate dalle norme sul turnover”, ha concluso.











