Zangrillo, vignetta su morti Covid/ Bufera sul medico “tumori e infarti contagiosi?”

Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione all’Irccs San Raffaele di Milano nonché uno dei principali volti del dibattito televisivo e non solo sull’evoluzione del Coronavirus in Italia, nelle passate ore è stato al centro di una polemica sul web. Tutta colpa di una vignetta postata dal medico e che tentava di fare amara ironia sul numero di morti da Covid-19 nel bollettino di ieri, nel quale i contagi hanno nuovamente superato quota mille. Zangrillo è anche tra coloro che sostiene la tesi secondo la quale il Coronavirus abbia perso forza negli ultimi mesi. Prendendo in prestito una vignetta del fumettista Ghisberto, spesso al centro delle critiche per via delle sue vignette ritenute offensive, Zangrillo è stato travolto dalle polemiche da parte di chi non ha affatto condiviso la sua stessa “ironia”. Nell’immagine si vede un personaggio vestito di nero circondato da pecorelle e dotato di altoparlanti che annuncia il numero di decessi di uno degli ultimi bollettini del Ministero sull’emergenza Coronavirus in Italia: “Ieri in Italia sono morte 4 persone per Covid. E’ terribile!”. Di fronte a lui un altro uomo, in abiti normali, replica: “Ieri in Italia sono morte anche 638 persone per malattie cardiocircolatorie e 483 per tumore! Questo è davvero terribile”.

ZANGRILLO, VIGNETTA SU MORTI COVID: SCOPPIA LA POLEMICA

A destare scalpore, secondo molti commentatori, sarebbe proprio l’azzardato confronto tra il Coronavirus ed altre patologie come infarti e tumori. Stupisce soprattutto come Zangrillo abbia potuto dimenticare che i morti di Covid, fortunatamente pochi in questo periodo, derivino proprio da una malattia infettiva mentre le altre citate non si trasmettono per via aerea. A tal fine è impossibile non notare commenti come: “Dott Zangrillo,io sono una mente semplice volevo sapere da lei ,se le malattie cardiocircolatorie,ed i tumori sono trasmissibili per contatto o per via aerea. Attendo spiegazioni”, oppure, “Tumori e infarti sono contagiosi ? Un medico non dovrebbe parlare di scienza con fini politici!”. Ma c’è anche chi è dalla parte del prof. Zangrillo avendo compreso la pura provocazione: “Non capisco se lo siete o lo fate, è una provocazione quella del prof Zangrillo, fanno più rumore 4 morti di covid che 1000 persone morte x altre cause,non c’è bisogno di polemizzare sempre”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA