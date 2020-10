Zangrillo vs Ricciardi: “Chiudere Milano? Invoco Conte”/ “Massimo Galli mi denunci”

Il professor Zangrillo, primario di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, è stato ospite quest’oggi in collegamento con il programma di La7 ‘L’Aria che tira’ e nell’occasione ha commentato le parole di stamane di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, in merito alla necessità di chiudere al più presto Milano e Napoli: “Io penso e spero – le dichiarazioni di Zangrillo – che la dichiarazione sia decontestualizzata rendendola surreale. Se fosse vero, l’unico modo che ho di commentare è quello di implorare il presidente del Consiglio dei ministri di parlare lui a nome di tutti. Perché chiudere Milano e Napoli è qualcosa di estremamente importante e significativo e penso che debba essere preannunciato e fatto dal Capo del Governo”. Quindi il primario del San Raffaele ha aggiunto: “Io dico: chi parla se ne assume la responsabilità. Il professor Ricciardi avrà degli elementi che lo portano a dire coscientemente e con senso di responsabilità quanto ha detto. Se così non fosse è un problema suo e degli organismi preposti, il Cts e il governo stesso. Io continuo a cercare di farvi capire quello che noto quotidianamente. Non dico che sono tranquillo, però sono e devo essere responsabile”.

ZANGRILLO VS RICCIARDI E GALLI: “SE PENSIAMO CHE LA SOLUZIONE SIA QUELLA DI CHIUDERCI IN CASA…”

Zangrillo ricorda come in ospedale non vi siano soltanto i casi di coronavirus, purtroppo: “Ho delle responsabilità – continua – nei confronti di questo tipo di malati e ho delle responsabilità anche nei confronti degli altri malati. Stamattina mi sono dovuto occupare di casi acutissimi con patologie che non c’entrano con Sars-Cov-2. Ci sono tutte queste situazioni in un ospedale. Per cui noi responsabilmente dobbiamo essere in un sistema organizzato che si occupa di tutto”. In merito ad un eventuale nuovo lockdown, Zangrillo aggiunge: “Se noi pensiamo che la soluzione sia quella di chiudere tutti in casa, è probabilmente corretta se è stato detto, però dobbiamo anche capire quali sono le conseguenze a cui ci esponiamo se chiudiamo tutti in casa. Comprendete? Perciò io adesso mi aspetto di ricevere dalla mia Regione delle informazioni su come dobbiamo comportarci in ragione di queste dichiarazioni”. C’è tempo anche per una querelle a distanza con Massimo Galli dell’ospedale Sacco: “Voglio fugare ogni dubbio: il professor Galli trova sempre il tempo di accusarmi velatamente e nemmeno troppo velatamente, Io questo tempo non lo trovo, ho sempre cercato di essere rispettoso. Però gli do un consiglio: questo accusare senza fare mai apertamente il nome forse è figlio della sua antica militanza sessantottina, di cui si fa vanto. Il nemico veniva additato senza nominarlo. Lui ha un modo semplice per risolvere il suo problema: faccia una denuncia alla procura della Repubblica contro il professor Alberto Zangrillo”.



