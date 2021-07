Zangrillo vs Ricciardi “Terrorismo psicologico”/ La replica “Mi ritengo suo amico…”

Alberto Zangrillo e Walter Ricciardi si scontrano sui social per un tweet dello scienziato Yaneer Bar-Yam su vaccini e Covid. «Se sei una delle persone vaccinate che si contagia, i dati indicano che hai le stesse possibilità di una persona non vaccinata che l’infezione da Covid provochi ricovero in ospedale, malattia grave o morte», aveva scritto l’esperto di sistemi complessi. Dunque, sostiene che «i vaccini sono molto utili, ma da soli non ti mettono al sicuro da casi gravi o dalla morte», per questo invita a indossare mascherine, mantenere la distanza, sottoporsi a quarantena in caso di contatti con persone contagiate, tutti quegli strumenti di prevenzione che abbiamo imparato. Quindi, ha ribadito che col vaccino «la probabilità di infezione è ridotta, ma la probabilità di casi gravi o di morte dopo l’infezione è simile per non vaccinati e vaccinati». Interrogato da un utente, il quale evidenziava che tutti gli esperti ripetono che i vaccini proteggono da forma grave di Covid, ricoveri e morte, spiega: «È così e per questo dobbiamo vaccinare quanto più possibile. Ma @yaneerbaryam dice che se ti prendi il Covid da vaccinato il rischio è simile per cui è bene stare attenti».

ZANGRILLO VS RICCIARDI “CONFUSIONE E TERRORISMO”

Alberto Zangrillo allora ha condiviso il tweet di Walter Ricciardi e commentato: «Confusione e terrorismo psicologico. Ne sentivamo la mancanza». Tantissimi i commenti sotto al post del primario di anestesia e rianimazione dell’Irccs San Raffaele di Milano contro quello del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma. Dopo qualche ora lo stesso Walter Ricciardi ha commentato, seppur brevemente, l’attacco ricevuto dal collega (e non è il primo scontro tra i due). «Mi ritengo amico di Zangrillo. E lo stimo come anestesista rianimatore», si è limitato a dire, come riportato dall’AdnKronos, senza entrare nel merito della polemica ed evidentemente nel tentativo di non alimentarla ulteriormente. Ma sui social continuano a crescere i commenti, anche perché si tratta di considerazioni che rischiano di creare ulteriore confusione tra le persone.

Confusione e terrorismo psicologico. Ne sentivamo la mancanza. https://t.co/9Q2zLrDLTe — Alberto Zangrillo (@azangrillo) July 2, 2021

