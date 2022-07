Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato, duello con la Juventus per l’azzurro della Roma

Calciomercato news, l’inserimento di Paratici per Zaniolo al Tottenham

In questa sessione di calciomercato estivo i rumors non mancano di certo ed in queste ore si parla molto della possibilità di vedere Nicolò Zaniolo al Tottenham. Sotto contratto con la Roma fino al giugno del 2024, il cartellino del giocatore della Nazionale italiana viene valutato dai giallorossi 50 milioni di euro ed è un profilo accostato con grande insistenza da ormai diverso tempo alla Juventus.

Per il momento i dirigenti della Roma non avrebbero ancora ricevuto offerte ufficiali per il ventitreenne originario di Massa ma, secondo quanto rivelato da Tuttosport, il direttore generale dei londinesi Fabio Paratici avrebbe preso contatto per provare a sondare il terreno così da portare Zaniolo al Tottenham. Agli Spurs il trequartista sarebbe accolto a braccia aperta dal tecnico Antonio Conte, il quale lo appunto avrebbe chiesto al suo club.

Calciomercato news: Zaniolo al Tottenham, Juventus permettendo

Le chances che l’approdo di Nicolò Zaniolo al Tottenham si possa realmente concretizzare potrebbero dunque aumentare nel corso della settimana di calciomercato appena cominciata. Aspettando di capire chi tra Juventus e Tottenham vorrà realmente fare sul serio per aggiudicarselo, nel frattempo la Roma programma la stagione alle porte e sogna di poterlo schierare insieme con il nuovo arrivato Paulo Dybala per completare un attacco di livello assoluto.

