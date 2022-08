Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato news, i londinesi puntano l’azzurro della Roma

Calciomercato news, Paratici vorrebbe portare Nicolò Zaniolo al Tottenham

In questa sessione di calciomercato estivo la Roma, così come diverse altre squadre, deve guardarsi bene le spalle dagli assalti dei club stranieri nei confronti dei suoi campioni ed in questo senso si colloca la notizia riguardante il possibile passaggio di Nicolò Zaniolo al Tottenham. Accostato con una certa insistenza alla Juventus che ha però deciso di concentrarsi su alri profili per sistemare la rosa anche a causa della valutazione effettuata dai giallorossi.

Belotti alla Roma?/ Calciomercato news: accordo trovato, potrebbe giocare con Abraham

La Roma chiede infatti intorno ai 50 milioni di euro per convincersi a liberare l’azzurro Zaniolo, attualmente sotto contratto fino al giugno del 2024. L’amichevole in Israele che si è tenuta nel weekend potrebbe essere stata l’occasione per le due società per appunto discutere di questa operazione sebbene non si registrino ancora offerte concrete presentate in maniera formale da parte degli Spurs al club dei Friedkin.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Tre club interessati a Shomurodov, Bailly rimane lontano

Calciomercato news, pronta l’offerta per l’arrivo di Zaniolo al Tottenham

L’approdo di Nicolò Zaniolo al Tottenham potrebbe dunque concretizzarsi entro la fine di questa finestra estiva di calciomercato se i britannici si faranno avanti con una proposta adeguata. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti delle ultime ore, il direttore generale Fabio Paratici starebbe preparando l’assalto al ventitreenne anche se bisognerà vedere di quale opinione sarà mister Mourinho su questa eventuale cessione.

LEGGI ANCHE:

Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato news, si tratta ma il PSG continua a ripensarci

© RIPRODUZIONE RISERVATA