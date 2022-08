Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato news, il problema per la Roma sarebbe la formula

Calciomercato news, problema formula per Nicolò Zaniolo al Tottenham

In questi frenetici giorni della sessione estiva di calciomercato si parla molto della possibilità di vedere Nicolò Zaniolo al Tottenham. Accostato per lungo tempo alla Juventus, che ha deciso di virare su altri profili vista la richiesta della Roma e gli infortuni patiti a centrocampo, secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore i londinesi avrebbero offerto 35 milioni di euro più il cartellino di Japhet Tanganga per aggiudicarsi l’azzurro desiderato da mister Antonio Conte.

L’agente di Tanganga, accostato anche al Milan, sarebbe inoltre stato avvistato presso la sede romanista senza dimenticare che il general manager Tiago Pinto continua a cercare un nuovo difensore centrale ma gli Spurs potrebbero anche arrivare ad offrire 50/55 milioni di euro senza l’inserimento di contropartite tecniche pur di aggiudicarsi Zaniolo. Come spiegato da Il Messaggero, il problema principale per chiudere l’operazione sarebbe in ogni caso rappresentato dalla formula dato che la Roma vorrebbe lasciar partire Zaniolo solamente in prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto.

Calciomercato news, si continua a trattare per vedere Zaniolo al Tottenham

L’arrivo di Nicolò Zaniolo al Tottenham si potrebbe dunque ancora concretizzare in questo agosto di calciomercato estivo se gli inglesi decideranno di accettare le condizioni imposte dalla Roma. Il tecnico giallorosso José Mourinho, così come i tifosi, vorrebbero comunque trattenere Zaniolo per poter puntare ancora a lungo su di lui insieme con Abraham e Dybala, oltre all’eventuale arrivo dello svincolato Andrea Belotti.

