Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato, l’azzurro può partire con Dybala alla Roma

Per un tormentone di calciomercato che si conclude ce n’è un altro che continua, ovvero il possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus. Nelle ultime ore la Roma è riuscita ad accordarsi con lo svincolato, ed ex juventino, Paulo Dybala il quale ha accettato di sposare la causa dei giallorossi per 6 milioni di euro, bonus compresi, e l’arrivo nella Capitale della Joya permette ora al general manager Tiago Pinto di trattare la partenza di Zaniolo.

L’argentino è stato contattato direttamente da mister Mourinho e dalla proprietà ricevendo ampie garanzie in merito alla sua centralità nel progetto romanista e questo aspetto avrebbe quindi messo Zaniolo in secondo piano nelle gerarchie della società. La richiesta di Pinto rimane di 50 milioni di euro per il cartellino dell’azzurro che però vorrebbe trasferirsi solamente alla Juventus nel caso in cui dovesse lasciare effettivamente Trigoria.

Calciomercato news, possibili passi avanti per Zaniolo alla Juventus

In questa finestra di calciomercato potrebbe dunque concretizzarsi l’approdo di Nicolò Zaniolo alla Juventus. Il ventitreenne originario di Massa ha un contratto valido fino al giugno del 2024 e secondo quanto riportato da Tuttosport, ora che Dybala è alla Roma i dirigenti potrebbero scegliere di abbassare le proprie pretese di 5 milioni di euro, senza comunque l’inserimento di contropartite tecniche.

