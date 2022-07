Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato, nessuna offerta reale e che attacco con Dybala

Calciomercato news, ancora nessuna offerta per Zaniolo alla Juventus

Il tormentone di calciomercato riguardante il possibile passaggio di Nicolò Zaniolo alla Juventus continua a tenere banco in orbita Roma e non solo. Nelle scorse ore i giallorossi hanno messo le mani sullo svincolato, ed ex juventino, Paulo Dybala per migliorare il proprio reparto avanzato potendo così contare su un attacco davvero importante con Zaniolo a destra, Dybala al centro, Pellegrini a sinistra ed Abraham davanti. Tuttavia, la cessione di De Ligt al Bayern Monaco permette ai bianconeri di tornare forte sul mercato grazie al denaro ottenuto dall’addio dell’olandese.

Secondo le indiscrezioni più recenti, la Vecchia Signora non avrebbe ancora presentato un’offerta formale ai capitolini per il cartellino di Zaniolo, valutato 50 milioni di euro dalla sua società che potrebbe anche decidere di sacrificarlo visto appunto l’arrivo di Dybala e la volontà del calciatore. L’azzurro, secondo i rumors, spingerebbe da sempre per il trasferimento alla Juve in caso di addio alla Roma sebbene i piemontesi non abbiano mai realmente affondato il colpo.

L’arrivo di Nicolò Zaniolo alla Juventus potrebbe dunque non essere poi così scontato in questa finestra di calciomercato estivo. Stando a quanto emerso, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri più che il ventitreenne avrebbe piuttosto chiesto ai suoi dirigenti di riportare a Torino Alvaro Morata, che non è stato riscattato per 35 milioni di euro ed è tornato dunque all’Atletico di Madrid. Gli spagnoli spingono per la cessione a titolo definitivo mentre la Juve vorrebbe aggiudicarselo ancora con la formula del prestito.

