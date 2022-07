Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato news, la Roma potrebbe abbassare la richiesta

Calciomercato news, possibili passi avanti per Zaniolo alla Juventus

In queste frenetiche ore di calciomercato estivo sembrano arrivare delle novità riguardo al possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus in questa sessione di trattative. Il talentuoso giocatore veniva valutato non meno di 50 milioni di euro dalla Roma ma, secondo le ultime indiscrezioni emerse, la richiesta del club giallorosso si sarebbe abbassata in maniera consistente in modo da favorire la chiusura dell’operazione.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sport Mediaset, la Roma chiederebbe ora tra i 40 ed i 45 milioni di euro per convincersi a lasciar partire il ventitreenne originario di Massa. Una cifra questa che la Vecchia Signora sarebbe dispsota a spendere specialmente se dovesse essere confermata la formula del trasferimento, ovvero un prestito oneroso da 10/12 milioni di euro a cui si aggiungerà l’obbligo di riscatto fissato sui 30/35 milioni.

Calciomercato news, Zaniolo alla Juventus se la Roma abbassa la richiesta

Le chances di vedere Nicolò Zaniolo alla Juventus in questa finestra di calciomercato stanno dunque aumentando. La Roma incasserebbe quindi una somma che potrebbe far comodo al general managere Pinto per andare a caccia di un attaccante come Wilfried Zaha del Crystal Palace oppure completare l’operazione per riportare nella Capitale Davide Frattesi, giocatore di proprietà del Sassuolo. La Juventus invece tenterà di rifarsi della spesa cedendo l’olandese De Ligt, nel mirino di Bayern Monaco e Chelsea.

