Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato: Nicolò resta in bilico, i possibili sostituti

Calciomercato news, il punto sul passaggio di Nicolò Zaniolo alla Juventus

Il tormentone di calciomercato legato al trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus prosegue in questa domenica di luglio. La Roma ha da tempo fissato il prezzo del cartellino a 50 milioni di euro e può contare su un contratto valido fino al giugno del 2024 nonostante i tanti rumors che vedrebbero il giocatore destinato solamente a vestire la maglia bianconera già dalla prossima stagione che sta per cominciare.

I giallorossi hanno deciso di non impiegare Zaniolo nella prima amichevole vinta ieri contro il Trastevere per 5 a 0 con la motivazione ufficiale riguardante un guaio fisico che però non è stato confermato dall’entourage del giocatore. Stando ai rumors, il tecnico Mourinho starebbe prendendo atto della scarsa concentrazione del ventitreenne originario di Massa, distratto appunto dalle voci di mercato che lo riguardano. La Vecchia Signora attende di incassare una somma importante dalla cessione di De Ligt prima di poter effettivamente affondare il colpo.

Calciomercato news: Zaniolo alla Juventus, chi lo sostiuirebbe alla Roma

Le chances di vedere Zaniolo alla Juventus in questa finestra di calciomercato estivo sono dunque molto buone ed in casa Roma ci si prepara anche a sostituirlo in maniera adeguata. Lo svincolato Paulo Dybala rimane in corsa per un posto nell’organico dei giallorossi sebbene sia dato da mesi ad un passo dall’Inter mentre proseguono i discorsi con il Crystal Palace per Wilfried Zaha ed attenzione pure a Domenico Berardi del Sassuolo.

