Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati/ L’influencer: “L’ho tenuto nascosto ma..”

Confessione shock: Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati. E’ quella la notizia bomba che ci è arrivata solo nella serata dalle storie su Instagram della bella influencer napoletana, che con poche parole ha dunque confermato la fine della storia d’amore con il calciatore della Roma. Dopo giorni in cui si inseguivano voci e indiscrezioni sulla crisi tra i due, ieri sera la stessa Nasti ha scritto ai suoi followers poche parole, che però non lasciano certo spazio ad alcuna interpretazione: “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più alcun tipo di relazione.” Infine una richiesta da parte della stessa Nasti ai suoi seguaci, preoccupati per gli ultimi sviluppi della sua vita privata: “Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”.

ZANIOLO E CHIARA NASTI SI SONO LASCIATI: SOLO POCHI GIORNI FA LA SMENTITA SULLA CRISI

Dopo soli pochi mesi e un tatuaggio con tre cuoricini, ecco che si è arrivati al termine della bella storia d’amore che aveva visto Niccolò Zaniolo e Chiara Nasti protagonisti sulle colonne dedicate alla cronaca rosa. E a dir il vero, la notizia della rottura del fidanzamento tra i due ci giunge in parte a sorpresa. Solo pochi giorni fa, sempre in seguito a voci di crisi, la stessa influencer napoletana aveva rassicurato i fan tramite i suoi profili social, affermando che: “La nostra relazione c’è ancora ma non voglio rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento. Lui si sta concentrando solo sul calcio, che è quello che ama di più, quindi io l’appoggio in tute le sue scelte”. Parole però subito smentite dalla stessa Nasti, che ora conferma la fine della storia d’amore con Zaniolo, dopo soli tre mesi.

