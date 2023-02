Zaniolo, la ex Sara Scaperrotta contro i suoi genitori/ “Nostro figlio? L’hanno visto 2 volte in 18 mesi!”

Sara Scaperrotta, la ex di Nicolò Zaniolo lancia una stoccata agli ex suoceri

Sara Scaperrotta torna a lanciare frecciatine al suo ex Nicolò Zaniolo. Questa volta non è il calciatore però ad essere direttamente attaccato ma i suoi genitori. Prima di spiegarne il motivo, ricordiamo che Zaniolo, che ha lasciato definitivamente la Roma per trasferirsi al Galatasaray in Turchia, ha avuto una lunga storia con la Scaperrotta, fatti di tira e molla. Una storia che ha portato alla nascita di un figlio, Tommaso.

La loro storia non è finita bene, anzi, i due si sono lasciati in modo amaro e oggi rimangono in contatto solo per il figlio in comune. Ma è proprio dal bambino che nasce la stoccata lanciata dalla donna ai suoi ex suoceri. Sara ha deciso di aprire un box di domande su Instagram ed è qui che ha ricevuto una domanda pungente su Igor Zaniolo e Francesca Costa, padre e madre di Nicolò.

Sara Scaperrotta contro i genitori di Zaniolo per il figlio Tommaso, poi cancella tutto

“Sei sempre stata molto discreta, ma una curiosità… i nonni paterni vedono Tommi?”, ha domandato un fan a Sara Scaperrotta. Questa la sua replica: “Due volte in 18 mesi per te sono abbastanza?”. Una risposta chiaramente sarcastica che è dunque anche un attacco ai due ex suoceri. Come però fanno notare i colleghi di Novella2000, la story in questione è stata poco dopo cancellata, probabilmente per evitare che scatenasse polemiche. Fatto sta che ai più attenti non è sfuggita. Vela la proponiamo infatti alla fine dell’articolo.

