Zaniolo, ladri smontano auto della mamma Francesca Costa/ “Menomale che ci amano…”

Brutta disavventura per Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo: l’auto della donna è stata infatti danneggiata nella notte dai ladri. A renderlo noto è stata la stessa Costa con una Stories su Instagram: l’interno della macchina è stata letteralmente smontata e non è la prima volta. «Menomale che ci si ama…», il commento ironico della madre del talento della Roma, attualmente fermo ai box per un brutto infortunio: «Fosse il contrario dovrei farmi spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese…». Ricordiamo che nell’aprile del 2019 la vettura di Francesca Costa era stata rubata da alcuni delinquenti, ma poi venne ritrovata dalle forze dell’ordine. Anche in quell’occasione aveva reso noto il furto sui social network con un messaggio peccato: «Volevo ringraziare e augurare una buona Pasqua a chi questa notte sotto casa ha rubato la nostra auto».

ZANIOLO, AUTO DELLA MADRE FRANCESCA COSTA DANNEGGIATA DAI LADRI

Periodo non semplice per Nicolò Zaniolo e per la madre Francesca Costa, finita anche lei nel mirino dei tifosi della Lazio. Dopo aver ironizzato sul brutto infortunio patito dal talento giallorosso, i supporters biancocelesti hanno indirizzato cori offensivi nei confronti della donna, che ha replicato per le rime sui social network: «Agli insulti cantati da individui così educati, le cui madri saranno orgogliose di loro tu hai risposto sul campo nel miglior modo possibile. La mamma di Zaniolo è così orgogliosa di essere tua mamma che non serve dire altro». Come riporta Il Giornale, la Costa ha poi aggiunto: «Ci sono sempre stati, ma non per questo, sono giustificabili. Io uso molto l’ironia, e con mio marito ci abbiamo riso su. Ma non è certo simpatico, mi dispiaceva per mia figlia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA