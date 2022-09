Zaniolo, regalo ai tifosi: canta “Grazie Roma” con Venditti e De Gregori/ Poi svela…

Zaniolo al concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori

Regalo a sorpresa per i tifosi della Roma presenti all’Auditorium Parco Della Musica di Roma dove, venerdì 2 settembre, si è svolto il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. I due cantautori hanno regalato una serata indimenticabile al proprio pubblico, resa magica dalla presenza di Nicolò Zaniolo che, nel corso del live, è salito sul palco affiancando Venditti e De Gregori nell’esecuzione dell’inno della Roma.

Salito sul palco con un tutore alla spalla, messa ko da un infortunio sul campo, Zaniolo ha tirato fuori le due doti canore cantando con Venditti e De Gregori “Grazie Roma”. Un momento unico ed irripetibile che è stato particolarmente apprezzato non solo dai tifosi della Roma presenti al concerto, ma anche da tutto il pubblico.

Zaniolo, l’annuncio che piace ai tifosi della Roma

La presenza di Zaniolo all’Auditorium Parco Della Musica di Roma e il suo arrivo sul palco ha scatenato il delirio dei tifosi giallorossi presenti, in primis quello di Antonello Venditti, da sempre tifoso della Roma per la quale ha scritto proprio l’inno che tutti conoscono. Dopo aver cantato per la gioia dello stesso Venditti, Zaniolo, poi, si è lasciato andare ad un annuncio importante.

Fuori dal campo a causa dell’infortunio rimediato durante il match contro la Cremonese in seguito ad uno scontro con Lochoshvili, il centrocampista giallorosso ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni. “Sto bene, tra due settimane rientro“, ha annunciato tra l’entusiasmo dei tifosi presenti al concerto di Venditti e De Gregori.

"Grazie Roma":

Perché Nicolò Zaniolo è salito sul palco e ha cantato questa canzone durante il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori all'Auditorium Parco della Musicapic.twitter.com/Y9QzcfSDiq — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 3, 2022













