Zaniolo resta alla Roma?/ La mamma: “Per lui nessun posto è migliore di Trigoria”

Preoccupano sempre a Trigoria le tante voci di calciomercato che vogliono in partenza parecchi gioielli dello spogliatoio di Fonseca e una indiscrezione tra tutte fa tremare i fan, quella per cui Nicolò Zaniolo potrebbe presto abbandonare la maglia giallorossa. Benché il trequartista di Massa abbia spesso dimostrato di voler rimanere alla Roma, pure sono sempre tante le voci che lo accostano ai grandi club della Serie A e europei: dopo tutto è giovane di sicuro talento e di roseo futuro, che certo molte big farebbero carte false per portarlo nel proprio spogliatoio, già per la prossima stagione. Non solo: non tranquillizzano poi in tal senso, anche i conti in rosso che la società capitolina sta registrando e che a breve potrebbero anche portare la dirigenza a mettere sul mercato i pezzi più importanti dello spogliatoio di Fonseca (Zaniolo in primis) per far cassa e ripianare i debiti. Ma oltre a tutti questi elementi, a rassicurare che sia ferma intenzione di Nicolò Zaniolo restare alla Roma, sono pure giunte in queste ore le ultime dichiarazioni della mamma del giovane giallorosso (che oggi compie 21 anni) Francesca Costa, che ai microfoni di Retesport ha rivelato che “nessun posto è migliore di Roma” per suo figlio.

ZANIOLO RESTA ALLA ROMA? MAMMA FRANCESCA RASSICURA E SULL’INFORTUNIO…

Nel breve intervento rilasciato in radio in occasione del compleanno del figlio Zaniolo, Francesca Costa ha dunque rassicurato i tanti fan sul futuro del giallorosso, che pare essere ancora a Trigoria, almeno nell’immediato. La mamma di Zaniolo ha infatti dichiarato: “Del mercato non so nulla. Ma so che Nicolò sta bene alla Roma, i tifosi lo amano e un posto migliore di questo ora come ora penso non esista. Siamo tutti felici a Roma”. Ma non solo: l’orgogliosa mamma del giallorosso pure ha tranquillizzato i tifosi romanisti anche delle condizioni fisiche dello stesso Nicolò Zaniolo, che lo scorso gennaio aveva subito la rottura del crociato. Il giovane talento di Mister Fonseca infatti ormai da diversi giorni ha ripreso gli allenamenti e a breve dovrebbe tornare a piena disposizione del tecnico giallorosso. La signora Costa ah infatti dichiarato: “Nicolò è carichissimo, ogni giorno ci racconta che sta sempre meglio e che è contento di essere stato inserito di nuovo in prima squadra. Non vede l’ora di aiutare la Roma in campo”.



