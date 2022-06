Zaniolo, tentato furto nel bar della madre Francesca Costa/ Arrestato 60enne

Un grosso spavento per la famiglia di Nicolò Zaniolo, ma fortunatamente tutto è finito per il meglio. Secondo quanto reso noto dall’Ansa, nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno è stata registrata una tentata rapina nel bar della famiglia del calciatore della Roma, di proprietà della mamma Francesca Costa, a La Spezia.

L’agenzia di stampa evidenzia che le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo: dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il malvivente – un uomo di 60 anni – ha tentato di asportare il fondo cassa dell’attività di proprietà dei cari di Nicolò Zaniolo.

Zaniolo, tentato furto nel bar della madre Francesca Costa

L’uomo arrestato per il tentato furto nel bar di proprietà della famiglia di Nicolò Zaniolo è un 60enne residente a Massa. L’Ansa sottolinea che il malvivente si sarebbe introdotto poco prima delle ore 3.00 all’interno del Bar Costa, situato in Largo Fiorillo a La Spezia, nei pressi del lungomare della città. L’uomo ha forzato l’ingresso con una barra metallica e ha provato ad assicurarsi alcune decine di euro. Sul posto, però, sono giunte le forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia della Spezia lo hanno sorpreso mentre tentava di nascondersi sotto il bancone. Sul posto è giunto anche Igor, padre di Nicolò Zaniolo ed ex attaccante: dopo aver verificato l’ammanco, ha fatto denuncia. L’arresto del ladro è stato convalidato questa mattina al Tribunale della Spezia: all’uomo è stato applicato il divieto di dimora sul territorio cittadino. Per il momento né Francesca Costa, né il calciatore della Roma hanno rilasciato dichiarazioni sul caso.

