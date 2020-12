Zanna bianca alla riscossa/ Su Rete 4 il film con Matteo Zoffoli (oggi, 29 dicembre)

Zanna bianca alla riscossa andrà in onda nella fascia pomeridiana di Rete 4 alle 16.40 di oggi, 29 dicembre, ed è il seguito, anche se non ufficiale, del precedente Zanna Bianca di Lucio Fulci. In quella pellicola Ricci, il regista di Zanna Bianca alla riscossa era l’aiutante alla regia. Nel film recitano Matteo Zoffoli, Sergio Smacchi, Luciano Rossi, Henry Silva, Donald O’Brien, Renzo Palmer, Maurizio Merli, Benito Stefanelli e Gisela Hahn. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati entrambi sviluppati da Sandro Continenza e Giovanni Simonelli. Il film non è stato particolarmente apprezzato dalla critica e in generale ha ricevuto sia commenti che recensioni contrastanti. Vi è chi ha apprezzato il tentativo di Ricci di portare avanti questa sorta di sequel non ufficiale e chi invece lo ha aspramente criticato.

Zanna bianca alla riscossa, la trama del film

Zanna bianca alla riscossa è ambientata in Canada alla fine del XIX secolo dove Benjamin Dover, un uomo che lavora come cercatore d’oro, viene prima rapinato e poi ucciso da dei fuorilegge. Venuto a conoscenza dell’accaduto un suo amico, Burt Halloway, si ritrova costretto ad occuparsi e prendersi cura del figlio dell’uomo, Kim e del suo cane lupo.

In una vita in cui il padre è stato ucciso Kim ha bisogno di protezione e di qualcuno che lo cresca ma allo stesso tempo, proprio con l’aiuto del lupo di Benjamin, Burt si mette a caccia dei fuorilegge per vendicare l’amico e recuperare l’oro rubato. Riuscirà nell’impresa?



