Zanna bianca alla riscossa/ Su Rete 4 il film con Maurizio Merli

Zanna bianca alla riscossa va in onda oggi, martedì 14 dicembre, su Rete 4 a partire dalle 16.45. La pellicola è del 1974, distribuita da Fida, Mitel, Stardust e prodotta da Paneuropean Production Pictures Roma. La regia è di Tonino Ricci, tra i suoi ultimi lavori ricordiamo: Buck e il braccialetto magico, Buck ai confini del cielo, La notte degli squali e I predatori della pietra magica.

Il cast è formato da Maurizio Merli, in 25 anni di carriera ha interpreto 24 film, i più recenti sono: Tango blu e Notturno. Nel 1963 ha recitato una piccola parte nel Il Gattopardo di Luchino Visconti. Nel 1975 indossa i panni del giustiziere in divisa e diventa il protagonista di Roma violenta, Roma a mano armata, Paura in città, Napoli violenta, Italia a mano armata, Poliziotto sprint.

L’altro attore maschile è Henry Silva, in 40 anni di carriera ha interpretato 60 film, tra i suoi recenti lavori ricordiamo: Ghost dog: il codice dei samurai, Il tempo dei cani pazzi, Fuga dal Bronx e Il silenzio dei prosciutti. La protagonista femminile è Gisela Hahn, in 15 anni di carriera ha interpretato 19 film di cui i più recenti sono: Palermo oder Wolfsburg e Cosmo 2000: Battaglia negli spazi stellari.

Zanna bianca alla riscossa, la trama del film: un incarico molto importante

La storia di Zanna bianca alla riscossa è ambientata in Canada, siamo nel XIX secolo, il protagonista è Burt Halloway interpretato da Maurizio Merli. L’uomo ha un incarico molto importante da portare a termine, il suo amico Benjamin Dover che fa il cercatore d’oro, viene derubato e poi assassinato senza pietà da due criminali.

Il suo compare (Burt Halloway) è costretto suo malgrado a prendersi cura di Kim, figlio dell’uomo morto e del suo cane lupo. Un compito non facile ma doveroso, soprattutto perché sarà l’amico a quattro zampe a metterlo sulla strada giusta e rintracciare i irresponsabili della morte di Benjamin e recuperare l’oro che hanno rubato.



