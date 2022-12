Zanna bianca alla riscossa/ Su Rete 4 il film western con Maurizio Merli

Zanna bianca alla riscossa, film di Rete 4 diretto da Tonino Ricci

Zanna bianca alla riscossa va in onda oggi, giovedì 29 dicembre, a partire dalle 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film western e d’avventura prodotto in Italia nel 1974 da Edmondo Amati e diretto da Tonino Ricci. Per la realizzazione è stato fondamentale il contributo di Maurizio Merli, Renzo Palmer, Gisela Hahn e Benny Reeves.

Il film Zanna bianca alla riscossa rappresenta il sequel, seppur non dichiarato, del film omonimo realizzato nel 1973 e sempre con Tonino Ricci alla regia. Non a caso, in entrambe le pellicole il protagonista della storia è un pastore tedesco. In riferimento alla sceneggiatura, nonostante la storia sia localizzata in Canada, le riprese sono avvenute principalmente nel territorio austriaco. Sicuramente è un lavoro di Serie B ma che si fa rispettare e con un cast composto da personaggi rilevanti e interpreti di assoluto valore.

Zanna bianca alla riscossa, la trama del film

Le vicende narrate di Zanna bianca alla riscossa si svolgono in Canada verso la conclusione del diciannovesimo secolo. La storia parte dalle sorti di un avventuriero di nome Benjamin Dover, alle prese con delle possibili riserve d’oro ancora inesplorate. Durante una sua escursione però, viene improvvisamente attaccato da una banda di malviventi che dopo averlo derubato di tutte le ricchezze accumulate decidono di ucciderlo. Dopo la notizia, un suo grande amico di nome Burt non si capacita dell’accaduto e vuole assolutamente vedere chiaro sulla vicenda al fine di vendicare il nome del suo fedele amico. Inoltre, si ritrova a dover badare e crescere il piccolo Kim, figlio proprio del compianto Benjamin.

Nel duro lavoro da genitore acquisito sarà aiutato da un affettuoso e intelligente cane lupo che da anni veglia sul bambino e sulla famiglia. Proprio lui infatti avrà un ruolo cruciale sulle ricerche di Burt. Con il suo fiuto e l’intuitività straordinaria, riuscirà non solo a scovare la base operativa della banda criminale, ma sarà fondamentale anche nel conflitto successivo. Burt infatti scoprirà che alla base dell’attacco vi erano ragioni prettamente economiche; l’amico defunto infatti era riuscito a mettere le mani su un particolare metallo, prezioso per la reperibilità e per il valore. Halloway riuscirà quindi non solo a vendicare l’amico ma anche a recuperare il prezioso metallo.











