Zanna bianca e il cacciatore solitario/ Su Rete 4 il film con Pedro Sanchez

Zanna bianca e il cacciatore solitario, film di Rete 4 diretto da Alfonso Brescia

Zanna bianca e il cacciatore solitario va in onda oggi, venerdì 30 dicembre, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film d’avventura prodotto in Italia nel 1976 e diretto da Alfonso Brescia. Nel cast figurano interpreti del calibro di Pedro Sanchez, Robert Hundar, Robert Wood e Linda Sini. Il film è stato realizzato dalla Pleiade Film e distribuito dalla Variety Distribution nel 1976.

Un Natale molto bizzarro/ Su Rai 2 il film con Barry Watson

La sceneggiatura è stata curata da Odoardo Fiory, per la prima volta in collaborazione con Giuseppe Maggi incaricato all’elaborazione del soggetto. L’avventura in questo film si trasforma in un prodotto maggiormente adatto a un pubblico adulto, non propriamente per i ragazzi come altri della saga con Zanna bianca protagonista.

Christmas at Dollywood/ Su Canale 5 il film con Dolly Parton

Zanna bianca e il cacciatore solitario, la trama del film

La pellicola Zanna bianca e il cacciatore solitario parte con un evento piuttosto tragico. Un ragazzo di nome Daniel infatti viene letteralmente sepolto da una improvvisa valanga di neve, rischiando seriamente di perdere la vita. Riesce a scampare al triste destino grazie al contributo del suo affettuoso e insperabile cane.

Rientra in città e come se non bastasse scopre qualcosa di altrettanto spiacevole. Nel suo periodo di assenza il controllo di tutta l’area commerciale e degli affari economici urbani erano passati sotto l’influenza dell’eccentrico Ferguson, seguito dai suoi uomini fidati. Esiste però un eccezione al dominio dell’uomo: l’anziana Ellen Barton, proprietaria di un patrimonio piuttosto vasto, è ancora in controllo dei suoi averi. Infatti, nonostante le continue pressioni e richieste del cinico imprenditore, aveva sempre deciso di rifiutare. Inoltre, era costantemente sorvegliata e consigliata da suo figlio Johnny, per nulla favorevole alla cessione delle proprietà.

Immagina che/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy e Martin Sheen

Daniel riesce a trovare una nuova occupazione proprio grazie alla donna; Ellen infatti decide di assumerlo come elemento d’aiuto per la sua fattoria, a dispetto dei propositi di vendita auspicati da Ferguson. Quest’ultimo però non si dà per vinto e decide di passare alle maniere forti; dopo l’ennesimo attacco non solo il povero cane Zanna Bianca viene ucciso, ma anche il figlio della donna riceve delle brutali torture. La scaltrezza di Daniel sarà a questo punto fondamentale. Il ragazzo riuscirà a trovare prove schiaccianti in merito al presunto omicidio di Burton ad opera proprio di Ferguson. Daniel avvertirà subito le autorità per farlo arrestare e sarà proprio allora che nel paese del protagonista tornerà finalmente la serenità e la giustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA