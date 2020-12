Zanna bianca e il cacciatore solitario/ Su Rete 4 il film con Robert Wood

Zanna bianca e il cacciatore solitario sarà trasmesso oggi, mercoledì 30 dicembre, su Rete 4 a partire dalle ore 16.40. Il film è stato girato nel 1975 ed è diretto da Alfonso Brescia, regista italiano piuttosto attivo nel cinema di genere italiano; ha infatti realizzato più di sessanta pellicole spaziando tra vari generi popolari, come il thriller, il film bellico, il peplum e il fantascientifico. All’inizio della carriera e, per diversi anni, fece l’aiuto regista per famosi cineasti come Federico Fellini e Sergio Leone e lo sceneggiatore di alcuni film comici del duo comico Franco e Ingrassia. Le musiche del film sono composte da Alessandro Alessandroni, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano, noto per l’abilità nel fischiare, utilizzato soprattutto negli spaghetti western. Nel corso della sua carriera, Alessandroni ha fondato e diretto il gruppo vocale I Cantori Moderni, con cui ha inciso diversi dischi e ha composto varie colonne sonore per film italiani. Ha lavorato con Alfondo Brescia non solo in Zanna bianca e il cacciatore solitario, ma anche in Elena sì…ma di Troia (1973) e Sangue di sbirro (1976).

Zanna bianca e il cacciatore solitario, la trama del film

Il film western e d’avventura Zanna bianca e il cacciatore solitario ha per protagonisti due cacciatori di pelli, Daniel (Robert Wood) e Dollaro (Pedro Sanchez), che si incontrati per caso. Dopo aver fatto amicizia, decidono di raggiungere, insieme al cane Zanna Bianca, la città in cui Ferguson (Robert Hundar) è a capo di tutto e minaccia gli abitanti. Regna infatti lo strozzinaggio. Daniel e Dollaro sono però decisi a non svendere le loro pelli e si rifugiano nella fattoria della giovane vedova Helen Brit (Malisa Longo).

La donna è perseguitata da Ferguson poiché egli vuole acquistare il terreno e la fattoria per far passare la nuova ferrovia. I due cacciatori cercano in tutti i modi di difendere Helen e Daniel cerca di recuperare dei documenti che incastrerebbero Ferguson per un omicidio. Cosa accadrà? Vincerà il bene o il male?



