Zanna Bianca e il cacciatore solitario/ Su Rete 4 il film di Alfonso Brescia

Zanna Bianca e il cacciatore solitario va in onda su Rete 4 oggi, 21 dicembre 2021, a partire dalle ore 16,35. Regista del film è Alfonso Brescia, chiamato e noto nell’ambiente anche come Alfonso Bradley, un cineasta ‘minore’ in Cinecittà, ma senza sminuire la sua cinematografia densa di incontri importanti. Le sue pellicole più note sono sicuramente quelle degli anni ’70, come ‘Ragazza tutta nuda assassinata nel parco’, con Adolfo Celi e Philippe Leroy, ‘L’eredità dello zio buonanima’, film in solitaria di Franco Franchi senza lo storico compagno Ciccio Ingrassia, a quel tempo chiamato alla corte di Federico Fellini, ‘Omicidio a luci blu’ e diversi film di genere assieme al cantante e attore partenopeo Mario Merola, quindi film musicali nei quali si esaltava la canzone neo-melodica applicata al cinema spesso composto da storie di camorra e degrado, ma con riscatto.

Il miglior Natale della mia vita/ Su Italia 1 si respira già aria di feste

Nel cast di ‘Zanna Bianca e il cacciatore solitario’, nel ruolo protagonista di Daniel, l’attore californiano Robert Woods, il quale ha lavorato tanto a Hollywood, come a Cinecittà, soprattutto nei Western tipici degli anni ’60 e ’70, un attore che possiamo definire ‘spaghetti’. Al suo fianco Ignazio Spalla, caratterista dell’epoca, conosciuto, per la sua propensione ad interpretare personaggi messicani nel genere western, Pedro Sanchez, attore che ha lavorato tanto in questa filmografia di culto, con titoli come ‘I due sergenti del generale Custer’, con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Die Hard Un buon giorno per morire/ Streaming del film su Italia 1 con Bruce Willis

Zanna Bianca e il cacciatore solitario, la trama: un’avventura tra praterie e luoghi isolati

La pellicola Zanna Bianca e il cacciatore solitario è, come sempre quando c’è di mezzo Zanna Bianca, una grande avventura tra praterie e luoghi isolati. Ferguson è un classico sgherro ricchissimo del Wild West, signorotto della città nella quale giungono due amici incontratisi durante la loro vita selvaggia, Daniel e Dollaro, due cacciatori di pelli che nella città nella quale Ferguson è il boss locale, cercano fortuna e di piazzare le proprie pelli spuntando un prezzo ottimo. Ferguson è però uno strozzino e non cede sul prezzo, ma Daniel e Dollaro, assieme al loro cane, Zanna Bianca, scelgono la tranquillità di una fattoria nella quale sono ospitati, ma Ferguson vuole quelle pelli a basso costo o a tutti i costi e per i due amici iniziano, assieme al loro amato pastore tedesco, i problemi, ma anche la riscossa.

LEGGI ANCHE:

Sua maestà viene da Las Vegas/ Su Rete 4 il film con John Goodman

© RIPRODUZIONE RISERVATA