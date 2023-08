Zanzare modificate geneticamente contro malaria/ Bill Gates “Così possiamo debellarla”

Le zanzare geneticamente modificate potrebbero debellare la malaria. Il merito sarebbe anche di Bill Gates, perché il miliardario sta sostenendo gli sforzi dell’azienda britannica Oxitec, che vuole trasformarle in insetticidi biologici e, quindi, in armi nella guerra globale contro la malaria. Stando a quanto riportato dal Mirror, le “super zanzare“, tutte di sesso maschile, sono in grado di uccidere quelle rivali che diffondono la malattia, responsabile di oltre mezzo milione di morti all’anno. Sono dotate di un gene speciale che impedisce alla prole femminile di sopravvivere fino all’età adulta. Questo è fondamentale perché solo le femmine mordono e diffondono la malaria.

Le zanzare geneticamente modificate da Oxitec vengono rilasciate in natura e si accoppiano con le femmine, la cui prole muore. Invece, le zanzare di sesso maschile sopravvivono, ma non potendo pungere e quindi diffondere la malaria, girano per il mondo accoppiandosi con altre femmine. In questo modo si riduce drasticamente la popolazione mondiale di zanzare e di conseguenza anche la diffusione della malaria. Sono stati realizzati anche dei kit per allevare le “zanzare anti-malaria” in giardino: i test hanno dimostrato che non comportano alcun rischio per l’ambiente o per gli esseri umani.

BILL GATES E IL PROGETTO “RIVOLUZIONARIO” DI OXITEC

Bill Gates nel blog online ha spiegato che finora sono state rilasciate in tutto il mondo più di un miliardo di zanzare modificate geneticamente. In Brasile stanno già avendo un impatto positivo, contribuendo a eliminare la febbre dengue, un’altra malattia trasmessa dalle zanzare che uccide fino a 40mila persone all’anno. Invece, l’anno prossimo saranno introdotte a Gibuti, nell’Africa orientale, per fermare l’aumento dei casi di malaria. Attualmente più del 7% della popolazione è infetta. Ma molti altri Paesi africani (come Etiopia, Sudan, Somalia, Kenya, Nigeria e Ghana) sono afflitti dalle zanzare.

Bill Gates, co-fondatore del gigante del software Microsoft, ritiene che Oxitec ha prodotto una soluzione potenzialmente «rivoluzionaria per il controllo delle zanzare». L’azienda usa le zanzare per combattere le altre zanzare: «Per porre fine alla malaria abbiamo bisogno di molti nuovi strumenti e innovazioni per ridurre il peso di questa malattia e avvicinare il mondo all’eradicazione», ha spiegato Bill Gates.











