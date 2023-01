Zapata all’Everton?/ Calciomercato news, l’Atalanta pensa a liberare il colombiano

Calciomercato news, Zapata all’Everton dopo l’interesse del Newcastle

In questa sessione di calciomercato invernale l’Atalanta potrebbe presto lasciar partire un suo calciatore nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’approdo di Duvan Zapata all’Everton. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, i bergamaschi sarebbero molto soddisfatti dal rendimento offerto in campo nel corso degli ultimi mesi da parte di Jeremie Boga e di Rasmus Hojlund, optando quindi per la cessione del colombiano.

L’attaccante classe 1991 era finito nel mirino di un’altra squadra inglese come il Newcastle nelle scorse finestre di mercato ma i bianconeri, pur vantando un’ampia disponibilità economica grazie alle finanze della nuova proprietà, hanno poi deciso di virare su altri obiettivi. Ora per Zapata si sta riaprendo la strada che porta al campionato inglese, lasciando dunque la Serie A in cui gioca sin dal 2013.

Calciomercato news, Zapata all’Everton: la Dea si tiene Hojlund e Boga

Le chances di vedere Duvan Zapata all’Evrton sembrano crescere in questo martedì di calciomercato. Come dicevamo la dirigenza dell’Atalanta ha dunque deciso di puntare tutto sul giovane Hojlund, che piace già alla Juventus, e su Boga, il quale sembra essere in rampa di lancio dopo alcune difficoltà incontrate dal momento del suo arrivo dal Sassuolo, togliendolo definitivamente dal mercato così da cancellare i rumors che lo vedevano in partenza da Bergamo.

Rifiutata l’offerta da 15 milioni di euro del Siviglia per Boga, adesso i nerazzurri attendono di ricevere una proposta ufficiale per il cartellino del trentunenne Zapata. Quel che pare certo è che l’Atalana prenderà in considerazione la possibilità di cedere il sudamericano solamente a titolo definitivo, scartando dunque l’eventualità del prestito.

