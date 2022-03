Zaporizhzhia Centrale Nucleare incendiata da missili russi/ Ultime notizie, Chernobyl

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande di tutta l’Europa, è stata bombardata nelle scorse ore dall’esercito russo. L’attacco è scattato attorno all’una della notte passata, e in seguito sono iniziate a circolare sul web le prime immagini relative all’offensiva dei militari di Putin. Andrei Tuz, portavoce dell’impianto, ha fatto sapere: “In seguito a un bombardamento da parte delle forze russe sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia si è scatenato un incendio”, mentre Dmytro Orlov, sindaco di Enerhodar la città più vicina alla stessa centrale nucleare di Zaporizhzhia, scriveva “i vigili del fuoco non possono raggiungere l’incendio perché sono sotto il tiro di armi da fuoco”.

Ci sarebbero delle vittime fra i combattenti ucraini della Guardia Nazionale a difesa dell’impianto, anche se non è chiaro il numero esatto delle stesse. La centrale nucleare in questione è situata nella località di Enerhodar, a nord ovest della Crimea, e a metà strada fra Mariupol e Kherson, due città fortemente colpite dai russi in queste ore. “L’esercito russo – ha spiegato via Twitter il ministro degli esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba – sta sparando da tutti i lati sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia , la più grande centrale nucleare d’Europa. Il fuoco è già divampato”, aggiungendo che “Se scoppia sarà 10 volte più grande di Chernobyl“.

ZAPORIZHZHIA CENTRALE NUCLEARE, LE PAROLE DI ZELENSKY E L’ALLARME RIENTRATO

Così invece il presidente ucraino Zelensky, che ha accusato la Russia di voler ripetere il disastro di Chernobyl e di usare il terrore nucleare: “Nessun paese diverso dalla Russia ha mai sparato contro le centrali nucleari. Questa è la prima volta nella nostra storia. Nella storia dell’umanità. Lo stato terrorista ora ha fatto ricorso al terrore nucleare”.

Per poi chiosare: “Se c’è un’esplosione è la fine di tutto! È la fine dell’Europa, è l’evacuazione dell’Europa”. Fortunatamente l’allarme è rientrato visto che i reattori, si spera volutamente, non sono stati colpiti, ma solamente le palazzine esterne al perimetro. “Le attrezzature essenziali della grande centrale nucleare di Zaporizhzhya, colpita e incendiata da tiri d’artiglieria russa nel sud dell’Ucraina, non sono state compromesse dall’incendio” ha confermato l’Aiea, l’Agenzia per l’energia atomica dell’Onu.

