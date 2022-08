Zaporizhzhia, “pericolo incidente nucleare” / Grossi (AIEA): “Russi violano le norme”

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande in Ucraina, “è completamente fuori controllo”. A lanciare l’allarme è il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, secondo il quale la situazione nell’impianto di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, è vicina al collasso dopo che le truppe russe hanno sequestrato l’area all’inizio di marzo, subito dopo l’inizio dell’invasione.

Grossi ha annunciato: “Affinché qualsiasi impianto nucleare possa funzionare normalmente e in modo sicuro, ci sono una serie di principi e norme che devono essere rispettati. E quando guardiamo alla situazione molto particolare che abbiamo a Zaporizhzhia, vediamo che la maggior parte di essi, se non tutti, sono stati violati”. Il presidente dell’AIEA ha lanciato un appello urgente alla Russia e all’Ucraina affinché gli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica possano avere accesso alla centrale per visitare l’impianto e stabilizzare la situazione, al fine di evitare un incidente nucleare, come spiega Euronews.

La situazione tra Russia e Ucraina

Mentre l’Agenzia internazionale per l’energia atomica è fortemente preoccupata per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è in mano ai russi dallo scorso marzo, il Ministero della Difesa del Cremlino ha dichiarato che i missili russi hanno distrutto, nella regione di Leopoli, un deposito di armi fornite dalla Polonia. Nelle stesse ore l’esercito ucraino ha pubblicato un filmato nel quale si vedono le sue forze lanciare missili HIMARS forniti dagli Stati Uniti.

Amnesty International, in un nuovo rapporto, critica entrambe le parti – dunque Ucraina e Russia – per aver messo in pericolo i civili con le loro tattiche di combattimento. La Russia è colpevole con i suoi attacchi missilistici e l’Ucraina per aver stabilito basi e utilizzato sistemi d’arma in aree residenziali popolate. Intanto il Presidente ucraino Zelensky ha ringraziato pubblicamente il Ministro degli Esteri estone per aver annunciato – nel corso di una visita in Ucraina – lo stanziamento di fondi necessari alla ricostruzione di infrastrutture danneggiate.

