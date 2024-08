CALCIOMERCATO, SCAMBIO ZAPPACOSTA RASPADORI? L’IDEA

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato ma si lavora ancora alacremente in Serie A per mettere a segno gli ultimi colpi, dall’estero ma non solo. Ci sarebbero due società che nelle ultime ore starebbero lavorando per un affare a sorpresa, inaspettato: si tratta di Atalanta e Napoli che starebbero ragionando su uno scambio tra Zappacosta e Raspadori. La Dea avrebbe messo nel mirino l’attaccante partenopeo, dopo l’infortunio di Scamacca e la cessione di El Bilal Touré, che ha trovato pochissimo spazio in nerazzurro. Dopo aver acquistato Retegui dal Genoa, i bergamaschi vorrebbero rafforzare ancora il reparto visto il triplice impegno su campionato, coppa e Champions League.

Il primo obiettivo dell’Atalanta per regalare un’alternativa a Gasperini in attacco sarebbe proprio Giacomo Raspadori, che non ha mai trovato il giusto spazio al Napoli, vista la concorrenza con Osimhen. Il ds Manna sarebbe pronto a valutare offerte per l’attaccante che era arrivato in Campania dal Sassuolo con un prestito oneroso di 5 milioni e un riscatto fissato a 30. Le cifre molto probabilmente non saranno le stesse che offrirà l’Atalanta ma comunque l’affare potrebbe andare in porto inserendo un altro giocatore nell’accordo tra i due club. In azzurro potrebbe infatti finire Davide Zappacosta, che ricopre un ruolo nel quale al momento il Napoli è scoperto, secondo Antonio Conte.

ZAPPACOSTA RASPADORI, SCAMBIO TRA SOCIETÀ? LE ULTIME

Napoli e Atalanta starebbero ragionando sull’affare. Lo scambio tra Zappacosta e Raspadori porterebbe l’esterno destro in azzurro e l’attaccante a Bergamo e servirebbe per abbassare il prezzo del classe 2000: molto probabilmente, dunque, ci sarebbe un conguaglio in termini economici nei confronti del club partenopeo, come spiega il Corriere dello Sport. Antonio Conte conosce bene l’esterno sorano, che ha già allenato al Chelsea nella stagione 2017-2018, dunque sarebbe ben felice di riaverlo a disposizione, essendo consapevole delle sue doti tecniche e personali.