Zara Black Friday 2019/ Sconti online e nei negozi: -40% su articoli selezionati

Anche Zara partecipa al Black Friday 2019. Sono previste oggi tante offerte con sconti fino al 40 per cento. La promozione riguarda un’ampia gamma di articoli che si possono acquistare online e nei negozi. La pagina ufficiale ha annunciato ieri la novità che riguarda tutta la giornata del “venerdì nero”, che in sostanza è cominciato alle 21 del 28 novembre. Ma cosa bisogna fare per approfittare del Zara Black Friday 2019? La celebre catena di abbigliamento fa sapere che tutti coloro che vogliono ottenere gli sconti possono scaricare l’app per avere accesso prioritario nei principali negozi, evitando così l’eventuale coda. Comunque lo sconto del 40 per cento su determinate tipologie di prodotti è disponibile sia sul sto online sia presso i negozi retail sparsi in tutta Italia. Tra le categorie in sconto ci sono cappotti, giubbotti, blazers, vestiti, camicie, top, magliette, felpe, pantaloni, jeans, gonne shorts, scarpe e borse.

ZARA BLACK FRIDAY 2019, SCONTI 40% SU ARTICOLI SELEZIONATI

Zara è uno dei brand preferiti dalla duchessa di Cambridge. E infatti un capo che indossa Kate Middleton si candida a diventare il più comprato per il Black Friday. In occasione del Festival of Remembrance 2019 ha indossato un accessorio di Zara: si tratta di un cerchietto molto particolare. È imbottito ed è caratterizzato da strass abbinati tono su tono. Lo si trova disponibile nei punti vendita e online sul sito di Zara al costo di 17,95 euro, ma non rientra tra gli sconti di oggi. Kate Middleton comunque continua a ispirare i sudditi, confermandosi una vera principessa del popolo. Anche se si concede abiti costosi, li affianca anche ad altri low cost. Scelte differenti da quelle di Meghan Markle, accusata di spendere troppo per i suoi look mondani. Ma se i “comuni mortali” non possono permettersi spese pazze, si può ripiegare appunto su Zara e in particolare sul Black Friday 2019 per approfittare di offerte, sconti e promozioni.

