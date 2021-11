Zara Black Friday 2021/ Sconti fino al 40% nei negozi, sul sito e sull’ap

È di nuovo tempo di Zara Black Friday: anche in questo 2021 non servirà attendere i saldi di inizio anno per approfittare degli sconti sui capi d’abbigliamento, ma sarà possibile rinnovare il proprio guardaroba e arricchirlo con uno shopping pre-natalizio a prezzi conveniente. Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 26 novembre 2021, sull’applicazione, sul sito internet ufficiale e nei punti venditi Zara sarà possibile scegliere tra una vasta selezione di capi, con offerte sino al 40%.

La domanda è sempre la stessa: cosa acquistare? Gli spunti, sfogliando le fotografie caricate sul portale telematico dell’azienda di moda, non mancano di certo, a partire dai capi d’abbigliamento color verde scuro e le gonne in ecopelle affiancate. Imperdibili poi le camicie con le maniche a sbuffo stile anni Ottanta, ma anche i cappotti misto lana, ideali per la stagione più fredda dell’anno, quella che ci apprestiamo ad affrontare e i pantaloni in maglia, adatti per ogni circostanza e in grado di garantire risultati di sicura e indiscutibile eleganza.

ZARA BLACK FRIDAY 2021: COSA COMPRARE APPROFITTANDO DEGLI SCONTI?

Sconti del 40% interessanti in questo Zara Black Friday 2021, che presenta occasioni da cogliere per tutte le amanti dello shopping e per coloro che seguono i trend della moda, a cominciare dal satin, che compare con vestiti chemisier, minidress e gonne: grazie alle promozioni varate, è possibile trovare questi capi d’abbigliamento con prezzi inferiori ai 30 euro. Ottimo anche il rapporto qualità-prezzo degli stivaletti Kitten Heel, il cui acquisto comporta un esborso inferiore ai 40 euro e sono presenti con tacco nero o dorato, così da abbinarsi in maniera eccelsa a qualsivoglia tipologia di look, da quello più classico a quello più glamour.

Interessante, poi, la maxi felpa oversize, che rappresenta una vera e propria tendenza di questo inverno 2021: ebbene, applicando gli sconti studiati per il proprio Black Friday, Zara propone a meno di 20 euro questo capo, che non solo risulta essere decisamente alla moda, ma, soprattutto, si sposa con tutto e regala “spezzati” ordinati e di qualità assoluta. Queste e altre opportunità vi attendono online e nei negozi.



