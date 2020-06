Zara chiude 1200 negozi nel mondo/ Il colosso spagnolo punta tutto sull’e-commerce

Pubblicità

Zara chiude 1200 negozi nel mondo dopo la crisi economica scatenata dal coronavirus. Il colosso spagnolo dell’abbigliamento di proprietà del gruppo Inditex sotto cui ci sono anche Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti e Oysho, ha deciso di chiudere 1200 punti vendita situati soprattutto in Asia e in Europa. A chiudere saranno i piccoli punti vendita e il tutto rientra nel’ambito di una scelta aziendale che punta tutto sull’e-commerce. Il coronavirus ha messo seriamente in crisi anche il settore della moda e Zara che, nel corso degli ultimi anni ha preso piede in tutto il mondo con le collezioni all’ultima moda, ma a costi contenuti, rientra tra i colossi che hanno subito molte perdite. Come fa sapere Tgcom24, infatti, Inditex ha registrato una perdita di 409 milioni di euro con ricavi in calo del 44% nei primi tre mesi del 2020.

Zara punta tutto sull’e-commerce

La vendita on line prende sempre più piede anche in tutti i settori. Sono sempre di più i consumatori che scelgono e-commerce per acquistare beni di ogni genere. Zara, di fronte alla crisi del settore scatenato dalla pandemia da coronavirus nel mondo, ha deciso di puntare e rinforzare proprio il settore dell’e-commerce. Per farlo, Inditex ha deciso di investire 2,5 miliardi di euro per migliorare la piattaforma di e-commerce (1 miliardo). Con le vendite on-line, Inditex punta a coprire il 25% del fatturato entro il 2022. L’obiettivo è così riuscite a battere la concorrenza di altri colossi d’abbigliamento come H&M e Uniqlo.



