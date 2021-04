Zara Philips e Mike Tindall/ Il loro terzogenito è nato in casa: “Non era previsto”

L’ultimo Royal Baby di casa Windsor, oggi attenzionata per via dei funerali del compianto principe Filippo, si chiama Lucas Philip Tindall ed è il figlio di Zara Phillips – prima nipote della regina Elisabetta – e di suo marito Mike Tindall. Zara è nata da Anna, secondogenita dell’attuale sovrana del Regno Unito, e non gode di alcun trattamento speciale. Lo stesso dicasi per Mike, il suo consorte, e per i suoi tre figli Mia Grace (di 7 anni), Lena Elizabeth (di 3) e Lucas Philip, appunto, venuto al mondo il 21 marzo scorso in circostanze impreviste. La coppia non ha fatto in tempo a recarsi in ospedale, motivo per cui Lucas è nato in casa: “È arrivato molto velocemente”, ha spiegato il papà in una puntata del suo podcast The Good, The Bad & The Rugby, “non abbiamo fatto in tempo ad andare in ospedale”. Alla fine, però, Zara se l’è cavata comunque.

Ristoranti aperti e bar: cosa cambia/ Le regole per tavoli, distanze, buffet e menu

Zara Philips e Mike Tindall di nuovo genitori

Il lieto annuncio è stato dato da un portavoce della coppia nella mattinata di mercoledì 24 marzo: “Zara e Mike Tindall sono felici di annunciare la nascita del loro terzo figlio, Lucas Philip Tindall”. La nascita in casa non era evidentemente prevista: si è trattato di una sorpresa per entrambi. Zara Philips e Mike Tindall hanno scelto di dare al bambino lo stesso nome del nonno, Philip o Filippo, aggiungendo soltanto Lucas per differenziarlo. Nel caso delle loro prime due figlie, la scelta era stata altrettanto non-convenzionale: Mia e Lena, infatti, non sono nomi comuni dalle parti dei Windsor (al contrario di Grace ed Elizabeth, che hanno aggiunto per mantenersi fedeli alla tradizione). Così come le sorelle, anche Lucas non avrà titoli nobiliari: la stessa Zara è cresciuta libera dagli impegni di corte, e oggi conduce una vita riservata e priva di particolari obblighi.

LAURA BASSI, CHI È?/ Di lei Voltaire diceva: "Onore del suo secolo e..."

Zara Philips, Mike Tindall e l’annuncio del loro terzo figlio

Il marito di Zara Philips Mike Tindall è un tipo molto scherzoso. Da tempo conduce un podcast – il già citato The Good, The Bad & The Rugby – in cui rivela spesso alcuni dettagli circa la loro vita familiare. “È stata una buona settimana per me”, ha dichiarato circa 9 mesi fa, quando ha scoperto che Zara era in attesa del loro bambino, il primo maschio dopo le piccole Mia e Lena. “Ho avuto una piccola novità: il terzo Tindall è in arrivo”. Preventivamente, Mike aveva espresso una ‘piccola’ preferenza: “Vorrei un maschio questa volta, ho già due femmine. Adorerò qualsiasi cosa sarà, ma ti prego sii un maschio”. In tempo di lockdown, il papà aveva giocato anche sul nome: “Si chiamerà Covi o Covina”. Alla fine, però, i due hanno optato per un più tradizionale Lucas Philip.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 17 APRILE/ Ministero Salute: +310 morti e 15.370 casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA