Zarco: “Ecco perché la Ducati MotoGp non mi ha scelto”/ “Vi svelo le sorprese”

Johann Zarco, nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, ha svelato chi sono per lui i favoriti alla vittoria finale della MotoGp. Una battaglia per il titolo che, mai come quest’anno, offre grandi sorprese. Ecco il pensiero del motociclista. “Purtroppo c’è anche la Suzuki che lascia, rispecchiando l’attualità generale. La Honda soffriva senza Marquez, si è visto. Secondo me l’Aprilia è la grande sorpresa, al pari di Aleix Espargarò, che sta lottando per il titolo con Quartararo e Bagnaia. Un altro che passa i 30 anni…”.

Si è soffermato poi sui singoli. “Bagnaia si è trasformato in un top rider. E Bastianini ha fatto un’annata capolavoro, vincendo quattro volte. Jack Miller ha faticato all’inizio ma, da quando ha liberato la mente, sta andando fortissimo. Forse in cima alla lista pongo Enea: con la Desmosedici “vecchia” ha realizzato risultati straordinari. Anche se non c’è grande differenza tra GP1 e GP2”

Perché la Ducati non ha scelto Johann Zarco

Il pilota francese, inoltre, nel corso dell’intervista si è soffermato anche sui motivi che non l’hanno portato alla Ducati ufficiale. Lui, infatti, attualmente è con la squadra satellite del Team Pramac e Johann Zarco ha dato questa spiegazione circa le decisioni della Casa di Borgo Panigale: “La Ducati ufficiale punta sui giovani, piloti che potenzialmente hanno dieci stagioni di carriera davanti. Bagnaia e Bastianini hanno sette anni meno di me. Questi dieci anni io non li avrò. Se corressi ancora per dieci stagioni, arriverei a 42 primavere. Solo Valentino Rossi ha potuto farlo”

