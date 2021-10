Zayn Malik ha aggredito la mamma di Gigi Hadid?/ Si sono lasciati: lui si difende

Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Zayn Malik e Gigi Hadid coronata dalla nascita di una figlia. I rumors si sono diffusi dopo che è trapelata la notizia secondo cui il cantante avrebbe aggredito Yolanda Hadid, la mamma della compagna Gigi Hadid. La bomba è esplosa dopo la notizia pubblicata da TMZ secondo cui la mamma della modella avrebbe accusato l’ex cantante degli One Direction di averla colpita durante un litigio. A raccontare il presunto litigio con il genero non è stata la mamma di Gigi Hadid, ma fonti vicine alla famiglia secondo cui tutto sarebbe avvenuto la scorsa settimana durante un litigio in famiglia.

La notizia pubblicata da TMZ e che dev’essere verificata ha immediatamente fatto il giro del web portando così Zayn Malik ad intervenire immediatamente spiegando la propria posizione e rispondendo alla notizia che si è diffusa rapidamente.

Zayn Malik si difende negando la presunta aggressione alla suocera

Attraverso un lungo post pubblicato sui social, Zayn Malik si è difeso dalla presunta accusa negando tutti i fatti circolati nelle scorse ore. “Come tutti sapete, sono una persona riservata e desidero fortemente creare uno spazio sicuro e privato in cui mia figlia possa crescere. Un luogo in cui le questioni familiari private non vengono gettate sulla scena mondiale, pronte da colpire e fare a pezzi. Nel tentativo di proteggere quello spazio per lei, ho accettato di non contestare i reclami derivanti da una discussione che ho avuto con un membro della famiglia del mio partner che è entrato a casa mentre il mio partner era via diverse settimane fa. Questa era e dovrebbe essere ancora una questione privata, ma sembra che per ora ci siano divisioni e nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che mi permetta di essere co-genitore di mia figlia nel modo in cui lei si merita, questo è stato ‘passato’ alla stampa”, ha scritto.

Malik, poi, ha categoricamente negato tutto ai microfoni di TMZ: “Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e sceglierà di risolvere questi problemi familiari in privato”.

