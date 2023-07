Zayn Malik: “Perché ho lasciato gli One Direction? Ci eravamo stufati…”/ “C’erano problemi di amicizia”

One Direction, dal successo planetario al “primo” addio di Zayn Malik

Spesso e volentieri sono i teenagers a determinare le tendenze musicali; basta poco affinché una nuova band o artista diventino veri e propri idoli delle folle. Tornando indietro nel tempo – e nemmeno così tanto – indubbia è stata l’influenza, soprattutto sui giovani, degli One Direction. La boyband nata sotto i riflettori della versione britannica di X Factor è diventata in pochi mesi tra le più seguite. Campioni di vendite tra singoli, album e concerti, con giovani fan pronti a strapparsi i capelli pur di poter assistere ad un loro live o semplicemente per avere un autografo.

La fan base degli One Direction, soprattutto nei primi anni, può essere paragonata a quella di Justin Bieber – parlando di tempi simili – oppure ai Blue o Backstreet Boys riavvolgendo il nastro del tempo. Eppure, il successo della band è durato piuttosto poco rispetto alle aspettative. Il primo a lasciare il gruppo è stato Zayn Malik, uno dei componenti più seguiti e apprezzati dalle folle. Sulla scelta di abbandonare la boy band negli anni si sono alternate diverse teorie, mai confermate dall’artista; da un lato c’è stato chi ha parlato di scelta professionale, dall’altro c’è chi ha parlato di ruggini con gli altri componenti.

Zayn Malik, la verità sull’addio ai One Direction: “C’erano in ballo decisioni politiche…”

In una recente intervista rilasciata per il podcast Call Her Daddy, Zayn Malik – come riporta Biccy – ha finalmente rivelato per quale motivo scelse di lasciare i One Direction. “In realtà era da tempo che sentivo di voler lasciare; non voglio entrare troppo nei dettagli, ma c’era un sacco di decisioni politiche in ballo, alcuni agivano in una certa maniera, altri non volevano firmare contratti. Insomma, sapevo che stava per succedere qualcosa“. Le parole del cantante mettono in evidenza come dietro la sua decisione vi fosse qualcosa di ben più grande della semplice incongruenza professionale.

Stando a quanto riportato da Biccy, Zayn Malik – nel podcast Call Her Daddy – ha poi aggiunto: “Chiaramente c’erano dei problemi di fondo anche riguardo la nostra amicizia. Per cinque anni abbiamo vissuto insieme tutti i santi giorni e quindi, se devo essere onesto, ci eravamo stufati l’uno dell’altro…“. Dunque, è evidente come dietro la decisione di lasciare gli One Direction vi fossero anche incomprensioni di carattere relazionale tra i componenti. Sempre nel corso del podcast, il cantante si è anche soffermato sulla sua persona con riferimento alla nascita di sua figlia. “Da quando ho avuto mia figlia, la cosa principale nella mia mente è cercare di essere un buon esempio per lei… Voglio che lei sia in grado di guardarmi e dire: ‘Mio padre ce la sta facendo’“.











