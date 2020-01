Zaza all’Inter? / Calciomercato, Conte tenta il colpo in extremis ma il Torino…

Benché manchino ormai solo poche ore alla chiusura della finestra di gennaio di calciomercato, la dirigenza nerazzurra è a caccia del colpo in extremis per rafforzare il reparto offensivo di Conte. Ecco perchè oggi pomeriggio si parla moltissimo dell’approdo di Simone Zaza all’Inter, come possibile affare shock a chiudere entro poche ore. Se infatti le strade che porterebbero a Milano Giroud e Slimani appaiono troppo complicate perché tali colpi possano realizzarsi entro le ore 20 di oggi, il cammino che porterebbe a Zaza potrebbe non essere così irto di ostacoli. Secondo le ultime indiscrezioni pare infatti che il bomber abbia già dato il suo consenso a tale trasferimento, volendo ricongiungersi con Conte, che lo aveva lanciato all’Europeo 2016: lo stesso tecnico nerazzurro avrebbe poi individuato nel granata l’attaccante di esperienza su cui puntare per far rifiatare Lukaku.

ZAZA ALL’INTER? IL TORINO POTREBBE OPPORSI

Potrebbero essere ore caldissime per finalizzare l’approdo di Zaza all’Inter, ma pure non scordiamo che è ancora tutto da scrivere l’accordo per strappare il bomber al Torino. Secondo le ultime indiscrezioni, il club granata non era troppo contrario a cedere l’attaccante in questa finestra di mercato invernale, ma pure non sarebbe neanche troppo contento di cederlo a un club italiano. Secondo però quanto si legge ora su Sportmediaset, pare che i contatti tra le dirigenze siano ancora in corso e che molto potrebbe ancora accadere. Per le ultime indiscrezioni promosse del portale Mediaset inoltre su tavolo vi sarebbero già le prime cifre e i dettagli dell’affare Zaza all’Inter: si starebbe discutendo tra Inter e Torino infatti di un presto oneroso a 3 milioni, con diritto di riscatto fissato a 13 minino. Stremo a vedere.

