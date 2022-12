Zazzaroni spietato con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli/ “Inacidita e lui..”

Ivan Zazzaroni non perdona Selvaggia Lucarelli: “Il suo ruolo è provocare, però…”

Ivan Zazzaroni accende la polemica con Selvaggia Lucarelli ed il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Il giurato di Ballando con le Stelle 2022 dice la sua sulla collega e sul “nuovo” concorrente di questa edizione, senza ammorbidire troppo i suoi concetti ficcanti. Il commentatore televisivo a quanto pare non ha apprezzato il modo di fare di Selvaggia in questa edizione, né ha digerito le accuse che quest’ultima ha rivolto a tutta la giuria dopo l’eliminazione di Lorenzo. “Lei sostiene che abbiamo giocato contro Lorenzo, che peraltro a me è anche simpaticissimo. Lui non balla male ma c’è chi balla meglio”, ha tuonato Ivan Zazzaroni nel corso di una bella intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio Uno.

Il giurato ha fatto il punto della situazione, parlando dei protagonisti di questa edizione ormai agli sgoccioli e a proposito delle scintile con Selvaggia, ha spiegato: “Lei è una provocatrice, questo è un po’ il suo ruolo. E’ un po’ avvelenata”. “Ha questo velenino che ogni tanto mette dentro, è molto brillante e intelligente da questo punto di vista. Diciamo che ha reso tutti noi molto più simpatici”, le parole di Zzzaroni.

Ivan Zazzaroni vs Selvaggia Lucarelli, nuovo scontro in vista?

Rispetto al passato, secondo Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli avrebbe perso colpi, nel senso che la trova più inacidita e probabilmente più spigolosa. “La trovo un filino cambiata, un po’ inacidita da questo punto di vista”, ha dichiarato il giurato di Ballando con le Stelle. Per quanto riguarda il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, il giornalista respinge ogni accusa sui presunti pregiudizi.

Infatti spiega di aver apprezzato le coreografie del ragazzo, ma di aver trovato concorrenti più meritevoli e capaci nel corso di questa edizione di Ballando con le Stelle. Adesso la parola passerà nuovamente alla giornalista, che – se ben la conosciamo – non sorvolerà sulla questione durante la puntata di questa sera. Spesso, infatti, la Lucarelli ha preso posizioni molto forti durante le puntate serali di Ballando con le Stelle e siamo certi che, anche questa volta, avrà qualcosa da ridire sulle dichiarazioni rilasciate dal collega.

