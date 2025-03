E’ grave l’allenatore boemo Zdenek Zeman, ex tecnico di svariate squadre di calcio fra cui Roma, Lazio e Foggia. Al Corriere della Sera ha parlato Alessandro Olivi, che altri non è se non colui che dirige l’unità di Neurochirurgia dell’ospedale Gemelli di Roma, lo stesso nosocomio dove è ricoverato da due settimane Papa Francesco. Olivi ha spiegato di aver visitato Zeman e di averlo visto faticare a parlare, anche se comunque è lucido e “comprende la situazione”.

Inoltre l’ex allenatore annuisce e collabora con i sanitari, e non è affranto, anche se forse, aggiunge il medico, potrebbero non darlo a vedere. La cosa certa è che “si rende conto benissimo” del perchè sia allettato in ospedale, e già questa è una buona cosa. Ricordiamo che Zeman è ricoverato in ospedale da giovedì mattina, complice una difficoltà motorie e nel parlare a seguito di una lunga influenza. “Solo il tempo ci dirà se tornerà a parlare”, ha aggiunto ancora il medico, non dando per scontato che il boemo riuscirà quindi nuovamente a farlo.

ZDENEK ZEMAN: “L’ALLENATORE COLLABORA E RISPONDE COL CAPO”

Bisognerà prima di tutto capire quanto sarà stato in sofferenza il suo “tessuto cerebrale”, aggiungendo che al momento Zeman, oltre alle evidenti difficoltà nel linguaggio, fa anche fatica a muovere il lato destro del corpo. Ma Olivi ci tiene a ribadire che “E’ vigile” e sta collaborando con i medici, rispondendo con cenni del capo e “capisce tutto”.

Da un anno a questa parte l’ex allenatore del Pescara sta vivendo un periodo particolarmente problematico per quanto riguarda la sua salute, visto che ad ottobre aveva avuto un attacco ischemico, sempre per via di un problema motorio alla parte destra del corpo. A inizio anno, invece, aveva avuto un problema al cuore con conseguente intervento chirurgico attraverso il quale gli avevano installato ben 4 by pass. Da quel giorno Zeman dovette anche smettere di fumare, lui che è sempre stato fotografato (anche in panchina quando si poteva), con la sigaretta in bocca.

