Zdob Si Zdub & Fratii Advahov, Moldavia: chi sono? Eurovision 2022/ “Trenuletul”: significato canzone

Zdob Si Zdub & Fratii Advahov si presenteranno all’Eurovision 2022 per la Moldavia

Zdob şi Zdub e Advahov Brothers stasera sono pronti per regalare all’Eurovision 2022 oltre che grande emozioni anche l’opportunità di conoscere il loro talento. Rappresentano la Moldavia e sul palcoscenico porteranno il brano Trenuletul. Gli artisti hanno dichiarato di essere onorati di poter rappresentare il proprio paese dal punto di vista musicale, convinti di poter rendere onore alla storia musicale e artistica della Moldavia. Per quanto riguarda il significato del brano Trenuletul, siamo dinanzi ad un canto particolarmente politico. La questione dell’indipendenza nazionale è particolarmente sentita dal gruppo che con questa canzone cercherà di sensibilizzare sul tema portando quello che è il proprio pensiero sul tema. Nonostante qualche scetticismo per la scelta, il brano rappresenta comunque un importante specchio del pensiero popolare e che merita quindi di essere rappresentato.

Abiti, look e stilisti Eurovision 2022/ Laura Pausini in Valentino: abiti rosa e...

Chi sono i Zdob şi Zdub, grande curiosità per la band

Gli Zdob şi Zdub sono una band diventata famosa tanto per i loro spettacoli dal vivo spettacolari quanto per le loro melodie orecchiabili e sarà bello vederli all’Eurovision 2022. La band esiste dal 1994, affinando la propria arte con un programma quasi costante di concerti, tour e apparizioni a festival, e riuscendo a pubblicare 10 album nel processo. Il loro debutto all’Eurovision è stata anche la prima uscita della Moldova al Contest, in cui Zdob și Zdub ha regalato alla loro nazione un 6° posto con la canzone Boonika Bate Toba.

Kalush Orchestra, Ucraina: chi sono? Eurovision 2022/ Vincitori 'annunciati' con la canzone "Stefanie"?

Sono tornati di nuovo nel 2011 con So Lucky, passando ancora una volta al gran finale e regalando alla Moldova un 12° posto di cui essere orgogliosi. Alla band si uniranno a Torino gli Advahov Brothers: sono così popolari in Moldova da avere persino la loro orchestra folk, che suonano spesso in eventi da tutto esaurito in tutto il loro paese. Zdob şi Zdub e Advahov Brothers hanno in programma di pubblicare un intero album insieme. La band dall’alto della grande esperienza maturata nei tanti anni di musica ritiene che l’esperienza dell’Eurovision sarà certamente un ulteriore step fondamentale per la propria carriera al fine non solo di crescere artisticamente ma soprattutto di assorbire nuovi stile e tendenze che riguardano il resto d’Europa.

Raffaella Carrà chi è?/ Tentò di salvare l'Eurovision in Italia

Eurovision 2022: il video di Zdob Si Zdub & Fratii Advahov con Trenuletul