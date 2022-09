Zea chi è la moglie di Umberto Balsamo e i figli Tommaso e Valentina/ Sposati dall’80

La famiglia di Umberto Balsamo: la moglie Zea e i figli Tommaso e Valentina

Zea, Tommaso e Valentina sono la moglie e i figli di Umberto Balsamo, il cantante conosciuto per il successo della canzone “Balla”. Nato e cresciuto in una famiglia numerosa, Umberto Balsamo all’età di 16 si trasferisce a Milano dove comincia a studiare musica. Proprio nella capitale meneghina comincia il suo percorso nel mondo delle sette note collaborazione con il noto paroliere Luciano Beretta. Proprio grazie alla collaborazione con Beretta, Balsamo negli anni ’70 e ’80 è tra i cantautori più noti ed apprezzati grazie al successo di brani come “Amare di meno” e “Occhi neri”.

Sulla scia del successo come autore gli viene proposto di cantare e comincia la sua carriera di cantante collezionando una serie di successi. Cantante umile e timido, non ha mai fatto parlare per la sua vita privata e sentimentale. Quello che possiamo dirvi che il cantatore negli ’80 si è sposato con la moglie Zea. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Tommaso e Valentina.

La carriera di Umberto Balsamo

Una vita sentimentale tenuta sempre lontano dal mondo del gossip quella di Umberto Balsamo che dagli anni ’80 è felicemente sposato con Zea, compagna di vita e madre dei suoi due figli. Per chi non lo conoscesse, Balsamo inizia la sua carriera nel 1968 con lo pseudonimo di Bob Nero pubblicando il primo 45 giri “Il mio cuore riposa” e “Tutte” non incontrando un immediato successo. Qualche anno dopo ci riprova con “Primo amore” con cui riesce a farsi conoscere conquistando anche il suo primo contratto importante come autore, per la Ricordi. Come autore ha scritto canzoni per grandissimi artisti: Domenico Modugno, Dori Ghezzi, Ricchi e Poveri, Mal, Orietta Berti e tanti altri.

Da non dimenticare poi brani come “Italia” di Mino Reitano e “Futuro” di Orietta Berti. Tutto cambia nel 1977 quando pubblica il brano “L’angelo azzurro”, rifiutato da Mina, ma diventato un grandissimo successo. Due anni dopo la consacrazione con “Balla”.











