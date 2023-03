Zebre in trasferta vs Glasgow Warriors/ BKT United Rugby Championship: la formazione

ZEBRE RUGBY PRONTI PER I GLASGOW WARRIORS

Zebre Rugby in trasferta a Glasgow per un match dal grande valore per la posta in palio e per il prestigio. Allo Scotstoun Stadium, il club italiano farà visita ai quarti in classifica dei Glasgow Warriors con 9 vittorie e 5 sconfitte fin qui. Il match si disputerà venerdì 3 marzo alle 20:35 ed è valido per il 15° turno di BKT United Rugby Championship, trasmesso in diretta streaming su Discovery+, con telecronaca di Antonio Raimondi e commento tecnico di Vittorio Munari. Si torna dunque in campo dopo la pausa per il Sei Nazioni con le due compagini che ritrovano diversi atleti della Nazionale Italiana e Scozzese impegnati nel celebre torneo sopracitato.

Dopo un turno di pausa per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni, infatti, le due squadre tornano in azione. A dirigere la sfida è l’irlandese Chris Busby, alla sua 29° presenza nel torneo, la quinta con in campo gli atleti della franchigia ducale. Gli assistenti di gara sono, invece, gli scozzesi Jonny Perriam e Sam O’Neil, mentre il TMO Brian MacNeice dell’Irish Rugby Football Union.

ZEBRE RUGBY A GLASGOW, 4 RECUPERI PER ROSELLI

Il coach delle Zebre Roselli potrà contare sul ritorno del capitano Lucchin così come di Zambonin, Manfredi e Rizzoli, tutti e quattro rilasciati dal ct Kieran Crowley in vista della partita di venerdì sera, mentre Bigi, Bruno e Fusco sono stati trattenuti al raduno della Nazionale. Recuperi importanti per cercare di mettere a referto la prima vittoria sui Glasgow Warriors, orfani di Furno, Pani e van Wyk. La seconda linea Azzurro ha riportato una frattura dello sterno contro Connacht, invece l’estremo fiorentino e l’ala sudafricana sono alle prese con un problema rispettivamente al piede e alla mano.

Fabio Roselli ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia del big match: “Affrontiamo una squadra in grande forma che sta disputando un’ottima stagione e che fa del possesso e del drive le sue armi migliori. Le sfide più grandi per noi cominciano dalla difesa che dovrà essere in grado di interrompere velocemente il loro possesso e costruire le opportunità per segnare. L’altra sfida riguarda la touche e la difesa del drive: in queste settimane abbiamo lavorato tanto su questo aspetto e siamo confidenti di poter giocare mostrando dei segnali incoraggianti di miglioramento”.

FORMAZIONE ZEBRE CONTRO GLASGOW WARRIORS

Fabio Roselli ha reso nota la formazione delle Zebre per la partita contro i Glasgow Warriors. Il capitano Enrico Lucchin al centro farà coppia con Tommaso Boni, mentre il resto della trequarti coinvolgerà il trio Simone Gesi-Richard Kriel-Jacopo Trulla, con Chris Cook e Tiff Eden invece a occuparsi della cabina di regia. Tra gli avanti invece, Davide Ruggeri sarà con Matt Kvesic e Luca Andreani ai suoi fianchi da flanker. Il pacchetto prevede Leonard Krumov e Andrea Zambonin in seconda linea e Paolo Buonfiglio e Matteo Nocera in prima da piloni ai lati del tallonatore Giampietro Ribaldi. A disposizione 5 avanti e 3 trequarti: Manfredi, Rizzoli, Neculai, Uys e Licata, oltre a Jelic, Prisciantelli e Mazza.

Zebre

15. Richard Kriel (8)

14. Jacopo Trulla (36)

13. Tommaso Boni (116)

12. Enrico Lucchin (Cap) (51)

11. Simone Gesi (16)

10. Tiff Eden (14)

9. Chris Cook (15)

8. Davide Ruggeri (8)

7. Matt Kvesic (10)

6. Luca Andreani (26)

5. Andrea Zambonin (31)

4. Leonard Krumov (84)

3. Matteo Nocera (34)

2. Giampietro Ribaldi (16)

1. Paolo Buonfiglio (34)

A disposizione:

16. Marco Manfredi (38)

17. Luca Rizzoli (10)

18. Ion Neculai (27)

19. Jan Uys (10)

20. Giovanni Licata (53)

21. Ratko Jelic (9)

22. Geronimo Prisciantelli (12)

23. Damiano Mazza (4)

All. Fabio Roselli

Indisponibili per infortunio: Taina Fox-Matamua, Joshua Furno, Gonzalo Garcia, Johan Meyer, Lorenzo Pani, David Sisi, Kobus van Wyk

Convocati al raduno dell’Italia: Luca Bigi, Pierre Bruno, Alessandro Fusco

