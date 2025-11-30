Zecchino D'Oro 2025, la finale: info streaming e diretta puntata del 30 novembre. Verso la proclamazione del vincitore...

Zecchino d’oro, ecco la finale: chi sarà il vincitore? Anticipazioni puntata 30 novembre

Oggi pomeriggio, domenica 30 novembre, va in onda su Raiuno la finale dello Zecchino d’oro 2025. In questo articolo andiamo a leggere le anticipazioni della puntata, che vedrà la proclamazione del vincitore ufficiale di quest’edizione e anche l’assegnazione di vari premi, tra cui il Premio Rai Radio Kids, che verrà assegnato in diretta alla canzone più adatta all’ascolto in radio. Carlo Conti scalpita per la finale dello Zecchino D’oro 2025 e come sempre ha invitato tutto il pubblico televisivo a tornare bambino assieme a lui e ai suoi piccoli interpreti, per la finalissima di questo pomeriggio.

“Anche noi grandi ogni tanto ci meritiamo di tornare bambini, e nella quotidianità lo dovremmo fare sempre più spesso, tra gioia e leggerezza”, le belle parole del direttore artistico Carlo Conti. Ad affiancarlo in questa finale, torna ovviamente l’ospite fisso Topo Gigio, beniamino di tutti i bambini.

Zecchino d’oro in diretta su Raiuno a partire dalle ore 17: info e ospiti del 30 novembre

Topo Gigio ospite e non solo: sul palco dello Zecchino D’Oro troveremo anche altri volti noti dal mondo dello spettacolo. Nelle precedenti puntate abbiamo avuto il piacere di vedere all’opera Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, che hanno presentato i piazzamenti delle semifinali. La finale di oggi, ricordiamo, ripartire da zero col meccanismo di voto.

Diretta dello Zecchino D’Oro prevista a partire dalle ore 17.00 su RaiUno, si andrà avanti fino alle ore 20.00 con la proclamazione della canzone vincitrice. Le puntate dello Zecchino D’Oro, le curiosità e contenuti esclusivi dell’eventi saranno disponibili ovviamente anche sulla piattaforma digitale RaiPlay.

